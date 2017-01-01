Порошенко і Кремль обмінялись реверансами

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Порошенко поки не перейшов ту межу, яка реально може розлютити Кремль

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Хочу отметить любопытный момент. Несмотря на шумные анонсы, на заседании СНБО не было принято конкретное решение о санкциях против российских банков. Пока только НБУ поручил задачи подготовить возможные механизмы.

О чем это говорит?

От введеной официальной блокады Донбасса Москва в финансовом плане ничего не теряет. А вот санкции против росбанков - серьезный удар.

Поэтому Порошенко пока не перешел ту черту, которая реально может разозлить Кремль. Кроме этого, для санкции против росбанков реально нет серьезных причин, которые можно пояснить Западу. А Москва наоборот получит аргумент говорить: Киев сам срывает «Минск».

Таким образом, торги между Киевом и Москвой продолжаются. И, в принципе, слова Пескова о том, что Россия не покупает уголь с Донбасса и не возит туда железную руду, можно рассматривать, как ответный реверанс.

Но я не думаю, что до визита Меркель в Москву мы увидим какой-то прогресс с снятием блокады или возвращением шахт под контроль Ахметова. Это все будет в одном переговорном пакете.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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