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    Думки вголос

    Порошенко і Кремль обмінялись реверансами

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 19:32
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Порошенко поки не перейшов ту межу, яка реально може розлютити Кремль

    Мовою оригіналу

    Хочу отметить любопытный момент. Несмотря на шумные анонсы, на заседании СНБО не было принято конкретное решение о санкциях против российских банков. Пока только НБУ поручил задачи подготовить возможные механизмы.

    О чем это говорит?

    От введеной официальной блокады Донбасса Москва в финансовом плане ничего не теряет. А вот санкции против росбанков - серьезный удар.

    Поэтому Порошенко пока не перешел ту черту, которая реально может разозлить Кремль. Кроме этого, для санкции против росбанков реально нет серьезных причин, которые можно пояснить Западу. А Москва наоборот получит аргумент говорить: Киев сам срывает «Минск».

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    Таким образом, торги между Киевом и Москвой продолжаются. И, в принципе, слова Пескова о том, что Россия не покупает уголь с Донбасса и не возит туда железную руду, можно рассматривать, как ответный реверанс.

    Но я не думаю, что до визита Меркель в Москву мы увидим какой-то прогресс с снятием блокады или возвращением шахт под контроль Ахметова. Это все будет в одном переговорном пакете.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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