Порошенко і Кремль обмінялись реверансами
- Сьогодні, 19:32
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Розсилка
Порошенко поки не перейшов ту межу, яка реально може розлютити Кремль
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Хочу отметить любопытный момент. Несмотря на шумные анонсы, на заседании СНБО не было принято конкретное решение о санкциях против российских банков. Пока только НБУ поручил задачи подготовить возможные механизмы.
О чем это говорит?
От введеной официальной блокады Донбасса Москва в финансовом плане ничего не теряет. А вот санкции против росбанков - серьезный удар.
Поэтому Порошенко пока не перешел ту черту, которая реально может разозлить Кремль. Кроме этого, для санкции против росбанков реально нет серьезных причин, которые можно пояснить Западу. А Москва наоборот получит аргумент говорить: Киев сам срывает «Минск».
Таким образом, торги между Киевом и Москвой продолжаются. И, в принципе, слова Пескова о том, что Россия не покупает уголь с Донбасса и не возит туда железную руду, можно рассматривать, как ответный реверанс.
Но я не думаю, что до визита Меркель в Москву мы увидим какой-то прогресс с снятием блокады или возвращением шахт под контроль Ахметова. Это все будет в одном переговорном пакете.
Джерело: блог Дмитра Корнійчука