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    Думки вголос

    Порошенко нікому не збирається віддавати владу. І на вибори піде лише сам

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 18:02
    • Розсилка
    Президент України Петро Порошенко
    Фото: Станіслав Груздєв / Главком
    Президент України Петро Порошенко

    Хочу відзначити політтехнологію, запущену активно зараз Банковій. Я б її умовно назвав «Пацієнт Порошенко швидше живий, ніж мертвий».

    Суть заключается в следующем. На ряде условно оппозиционных сайтов (для достоверности) происходит «вброс» ряда необходимых Банковой вещей.

    Во-первых, президентский рейтинг Порошенко в диапазоне якобы 10-13%. И он все равно первый по популярности.

    Зачем это нужно? С одной стороны, необходимо сохранить остатки электората Порошенко. У нас никто не голосует за безрейтингового слабака и лузера. С другой, приучить народное сознание к этим цифрам. Понятно, что таких процентов у Порошенко нет. Но это называется легитимизацией фальсификаций. Когда добрасывают, к примеру, к реальным голосам еще 5% к той цифре, которая уже крутится в сознании общества.

    Во-вторых, Порошенко якобы думает над операцией «Приемник».

    Это должно перенаправить общественный негатив и критику на неких потенциальных «приемников» Гройсмана и Луценко. Тем самым, позволив Порошенко сохранить хоть какой-то рейтинг до 2019 года. Хотя, мы все прекрасно понимаем: ни о каких приемниках нет и речи. Порошенко никому не собирается отдавать власть. И на выборы пойдет только сам.

    В-третьих, Порошенко якобы раздумывает над изменениями в Конституцию, которые ограничат его полномочия.

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    С одной стороны, это должно успокоить народный гнев. Мол, даже если он опять будет президентом, то без полномочий. Поэтому пускай себе сидит до 2019 года.

    С другой стороны, не исключено, что Порошенко для отвлечения внимания попытается провернуть некий отвлекающий маневр под президентсткие выборы. И даже внесет некий вариант Конституции. Но там все так хитро пропишут и внесут такие вещи (вроде отмены депутатской неприкосновенности), за которые Рада в итоге не проголосует. Или просто будут долго и нудно рассматривать. А Порошенко, став президентом во второй раз с прежними полномочиями, будет разводить руками: мол, ну я же пытался сам себя ограничить. Конституционную реформу после избрания сразу «похоронят».

    Посмотрим, проглотит ли общество и Запад политтехнологию «Пациент Порошенко скорее жив, чем мертв».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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