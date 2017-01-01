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    Думки вголос

    Президентські вибори-2019. План Порошенка

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 15:15
    • Розсилка
    Президент Порошенко
    Президент Порошенко

    Порошенко активно зміцнює свою владу

    Кто может представлять угрозу его власти?

    1) Олигархи
    С ними уже все договорено. Постмайданный передел страны закончился

    2) Военные, добробаты и радикалы
    На армию Порошенко не жалеет денег. А Аваков взял на содержание все добробаты и всех радикалов

    3) Внешние факторы
    Вот тут Порошенко боится больше всего. Особенно - позиции США. Но он все же уверен: сможет дать американцам все, что они захотят. Отжав себе при этом право не выполнять «Минск». И в итоге Вашингтон, если не сделает ставку на Порошенко, то хотя бы не будет открыто поддерживать Юлю.

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    4) Тимошенко
    Это одна из ключевых проблем для Банковой. Не давать Юле деньги и выходы на каналы - это главное требование Порошенко к олигархам. С другой стороны, все органы надзора следят, чтобы к Юле не зашли деньги от американцев или русских.
    Кроме этого, с олигархами обговорен вариант «подсадного» соперника Порошенко во второй тур. Сейчас проводится тендер между Ляшко (Ахметов) и Бойко ( Фирташ).

    5) Народ
    Для большей части народа разработана политтехнология « Все они одинаковые - что Петя, что Юля». То есть - необходимо максимально снизить явку избирателей. Особенно тех, кто голосовал бы за Тимошенко просто против Порошенко.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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