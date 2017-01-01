Президентські вибори-2019. План Порошенка

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Порошенко

Порошенко активно зміцнює свою владу

Кто может представлять угрозу его власти?

1) Олигархи

С ними уже все договорено. Постмайданный передел страны закончился

2) Военные, добробаты и радикалы

На армию Порошенко не жалеет денег. А Аваков взял на содержание все добробаты и всех радикалов

3) Внешние факторы

Вот тут Порошенко боится больше всего. Особенно - позиции США. Но он все же уверен: сможет дать американцам все, что они захотят. Отжав себе при этом право не выполнять «Минск». И в итоге Вашингтон, если не сделает ставку на Порошенко, то хотя бы не будет открыто поддерживать Юлю.

4) Тимошенко

Это одна из ключевых проблем для Банковой. Не давать Юле деньги и выходы на каналы - это главное требование Порошенко к олигархам. С другой стороны, все органы надзора следят, чтобы к Юле не зашли деньги от американцев или русских.

Кроме этого, с олигархами обговорен вариант «подсадного» соперника Порошенко во второй тур. Сейчас проводится тендер между Ляшко (Ахметов) и Бойко ( Фирташ).

5) Народ

Для большей части народа разработана политтехнология « Все они одинаковые - что Петя, что Юля». То есть - необходимо максимально снизить явку избирателей. Особенно тех, кто голосовал бы за Тимошенко просто против Порошенко.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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