Про поведінку Трампа на саміті НАТО

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп готовий на рівних говорити тільки з сильними

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Хотел бы отметить действия Трампа на саммите НАТО.

Во-первых, ему удалось добиться официального присоединения НАТО к коалиции против ИГИЛ.

Чем это важно? Теперь это не будет выглядеть, как некие бомбежки Сирии и Ирака американцами при проливающих слезы о мирных жертвах европейцах. С этого момента борьба с ИГИЛ - это коллективная позиция Запада, как было с Югославией (даже при отказе войск НАТО участвовать в военных операциях против ИГИЛ). То есть - Трамп добился принципа «круговой поруки». И соответственно - добавил Европе новых «смертников» со стороны ИГИЛ.

Во-вторых, Трамп продавал среди членов НАТО увеличение их бюджетов на финансирование Альянса.

Чем это выгодно Трампу? Все помнят его предвыборные обещания, что он уменьшит траты американских налогоплательщиков на операции вне США. Теперь можно отчитаться: если Европа хочет, чтобы мы ее спасали, то пускай за это платит.

В-третьих, Трамп достаточно двояко высказал свою позицию по поводу России.

С одной стороны, публично назвал Россию главной угрозой для НАТО. С другой - в кулуарных переговорах с лидерами ЕС высказал несколько иное мнение. Что заставило президента Евросоюза Туска грустно заявить: у ЕС и США нет общего виденья в отношении России. А позиция Туска известна: только «холодная война».

Ну, а особо я хочу отметить эпизод, когда Трамп на фотосессии оттолкнул премьера Черногории (страну недавно приняли в НАТО при поддержке США). Это очень красноречиво показывает психологию Трампа. Он готов на равных говорить только с сильными. А слабаки и марионетки получат только команду «Выполнять!» и «пинки». Это на тему, почему Трамп не встречается с Порошенко...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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