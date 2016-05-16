Прощавай, 2016-й! Ось що хочеться сказати нашій владі, яка втратила цей рік

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко та Володимир Гройсман використали 2016-й для свого посилення у владі

Що простому українцю від вашого електронного декларування? Дізнатися, що крадії – це крадії?

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Потерянный 2016-й год глазами народа

Заканчивается 2016 год. Провластные политики, СМИ и эксперты на зарплате Банковой с умным видом подвели итоги года. Важно рассказали о том, что мы много всего добились и как все хорошо будет впереди. Оппозиционные политики (точнее – уныло имитирующие оппозиционность) высказали противоположную точку зрения в стиле «жизнь-боль». А дальше – власть и оппозиция сели на одни авиарейсы и улетели вместе загорать на далекие острова и в жаркие страны. Где не надо притворяться перед своим народом.

Мы же попытаемся подвести итоги года с точки зрения простых людей. О которых мало думает, как власть, так и оппозиция.

Чем же запомнился украинцам 2016-й год?

Во-первых, мы не получили обещанного безвизового режима с ЕС.

Хорошо это или плохо? Да простым украинцам уже совершенно все равно. Власть довела страну до такой нищеты, что люди только проедают те накопления, которые еще остались. Ни о каких веселых поездках по Европе уже никто не думают.

Собственно, это понимают на Банковой. Поэтому даже перестали напрягаться и выдумывать пояснения, что «безвиз» будет вот почти завтра. А если нет – то это из-за подлого Путина, который подкупил всех в ЕС.

Главное: даже простые украинцы начали понимать, что Европа нам помогать не собирается. А разные зоны свободной торговли или «безвизы» – это пустые слова. Поскольку никакие европейские товары для простого потребителя дешевле не становятся, а «безвиз» будет в крайне унизительной форме.

Во-вторых, Минский процесс на Донбассе практически сорван и опять начались боевые действия

Украинцы уже давно запутались, что на самом деле происходит на Донбассе. И как там решить конфликт. Сначала обществу предложили вариант Минских договоренностей. И массированной пропагандой заставили поверить: альтернативы им нет. Однако в 2016-м году вдруг та же пропаганда начала рассказывать: «Минск» - это большой обман. И не все там так просто. Мы не пойдем на поводу агрессора. А вообще – давайте ждать нового президента США. Вот до сих пор и ждем. Трамп придет –порядок наведет.

А тем временем на Донбассе опять начались боевые действия. И опять гибнут наши солдаты. И опять гремит тяжелое вооружение. И множество суицидов или небоевых потерь.

И власть эта ситуация вполне удовлетворяет. Народу же намекают: вы хотите мира, но его в ближайшее время не видать.

В-третьих, целый год продолжалось обнищание людей

Премьер Гройсман (по согласию с президентом Порошенко) весной поднял в два раза тарифы на газ и отопление.

Курс доллара к концу года стал 28 грн.

Целый год без остановки растут цены на продукты питания, лекарства, бензин, стоимости проезда в транспорте, одежду, бытовую технику.

Под конец года – удар по малому и среднему бизнесу с увеличением в два раза минимальной зарплаты (а значит – налоговых отчислений в бюджет). И последний гвоздь в крышку гроба – налогообложение «нулевых» ФОПов.

У украинцев было достаточно поводов оценить, как власть их ненавидит. И единственная «кость», которую им бросили с барского стола, - это субсидии. И то только потому, что власть, получая «откаты» от облгазов и облэнерго за возвращение субсидионных денег, нормально на этом зарабатывает.

В-четвертых, украинская экономика практически остановилась

Власть может рассказывать вдохновляющие истории о неком росте ВВП. Но народ прекрасно понимает: Украина превратилась в банальный сырьевой придаток. Все, что у нас берут – это зерно, металл и руду. Причем – все меньше. И не надо думать, что украинцы не понимают тенденции. И верят в мифический рост ВВП.

В-пятых, никаких реальных реформ в стране почти не происходит

Да, есть некие позитивные моменты в правоохранительной системе. Это и создание нацполиции с понятной структурой и более-менее адекватными зарплатами. И ликвидация ГАИ и МРЭО с их вечными взятками. Хотя, конечно, большой вопрос, где найти профессиональные кадры для полиции? Но украинцы видят хоть какой-то прогресс.

А все остальные «реформы» - это миф. Или попытка власти прогнуться перед Западом, чтобы получить и освоить очередные деньги МВФ.

Что простому украинцу от вашего электронного декларирования? Узнать, что воры – это воры? Или кто-то понесет наказание за свои миллионы в декларациях?

Что нам от электронных закупок, где, как «пилили» бюджетные деньги, так и продолжают?

Как влияет на простого украинца болтовня власти об отказе от российского газа, энергосбережении или прибылях «Нефтегаза»? Газ для населения стал от этого дешевле? Нет.

Нацбанк под видом очередной реформы не контролирует валютный курс. Загнав его уже до 28 грн. Но украинцы прекрасно понимают, что цель этой операции – сделать олигархов-экспортеров (включая президента) еще богаче, а за счет роста цен – наполнить бюджет и украсть из него.

Даже аферу с ПриватБанком, из которого прежний собственник «вымыл» 150 млрд и явно поделился с властью, умудрились представить на банковскую реформу и великое достижение. Хотя возвращать деньги будут из кармана уже каждого украинца. То есть – опять грабить народ.

Но вот что хочется сказать нашей власти. Не надо недооценивать народ, который вы ставите в «стойло», чтобы он был занят только выживанием. И не надо верить в политтехнологии, которые с вашими низкими рейтингами должны принести победу на парламентских и президентских выборах. Украинцы выскажут вам свое недоверие. И понадейтесь, что этот протест будет в демократической форме возле избирательных урн. А не с оружием в руках…

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