Росія визнала паспорти «ЛДНР». Що на умі у Путіна?

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Які сигнали і кому дав Кремль сьогоднішнім скандальним рішенням

Навіщо це зроблено?

1) Сигнал жителям невизнаних республік, що Москва про них не забула.

Адже люди на Донбасі все ж сподівалися в 14-му році на повторення кримського сценарію. Тому відчувають певне розчарування у Росії, яка тримає їх три роки в незрозумілому статусі. Пропонуючи самим повоювати і навіть офіційно не визнаючи.

2) Сигнал ЄС і США, що Москва готова вийти з мінського процесу, якщо вони не натиснуть на Україну. І Кремль має намір вже розглядати Донбас, як офіційне друге Придністров'я, а не частину України.

3) Це допомога невизнаним республікам у вибудовуванні своєї повноцінної держави. Оскільки їх документи - це тепер не просто папірці, а офіційна пропустка у Росію.

4) Кремль не міг відмовити собі в задоволенні в річницю Майдану красномовно підкреслити, що його підсумок - війна на Донбасі. Ясна річ - нібито без участі самої Росії в тому, що трапилося.

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