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    Думки вголос

    Росія визнала паспорти «ЛДНР». Що на умі у Путіна?

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 18:37
    • Розсилка

    Які сигнали і кому дав Кремль сьогоднішнім скандальним рішенням

    Навіщо це зроблено?
    1) Сигнал жителям невизнаних республік, що Москва про них не забула.
    Адже люди на Донбасі все ж сподівалися в 14-му році на повторення кримського сценарію. Тому відчувають певне розчарування у Росії, яка тримає їх три роки в незрозумілому статусі. Пропонуючи самим повоювати і навіть офіційно не визнаючи.
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    2) Сигнал ЄС і США, що Москва готова вийти з мінського процесу, якщо вони не натиснуть на Україну. І Кремль має намір вже розглядати Донбас, як офіційне друге Придністров'я, а не частину України.
    3) Це допомога невизнаним республікам у вибудовуванні своєї повноцінної держави. Оскільки їх документи - це тепер не просто папірці, а офіційна пропустка у Росію.
    4) Кремль не міг відмовити собі в задоволенні в річницю Майдану красномовно підкреслити, що його підсумок - війна на Донбасі. Ясна річ - нібито без участі самої Росії в тому, що трапилося.
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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