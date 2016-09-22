Росія визнала паспорти «ЛДНР». Що на умі у Путіна?
- Сьогодні, 18:37
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Які сигнали і кому дав Кремль сьогоднішнім скандальним рішенням
Навіщо це зроблено?
1) Сигнал жителям невизнаних республік, що Москва про них не забула.
Адже люди на Донбасі все ж сподівалися в 14-му році на повторення кримського сценарію. Тому відчувають певне розчарування у Росії, яка тримає їх три роки в незрозумілому статусі. Пропонуючи самим повоювати і навіть офіційно не визнаючи.
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2) Сигнал ЄС і США, що Москва готова вийти з мінського процесу, якщо вони не натиснуть на Україну. І Кремль має намір вже розглядати Донбас, як офіційне друге Придністров'я, а не частину України.
3) Це допомога невизнаним республікам у вибудовуванні своєї повноцінної держави. Оскільки їх документи - це тепер не просто папірці, а офіційна пропустка у Росію.
4) Кремль не міг відмовити собі в задоволенні в річницю Майдану красномовно підкреслити, що його підсумок - війна на Донбасі. Ясна річ - нібито без участі самої Росії в тому, що трапилося.
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