Ртутні війни в українській владі

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЗМІ розповсюдили інформацію, що у нардепа Ігоря Кононенка виявили отруєння ртуттю

Акціонери владної коаліції вирішили погратись у гру «На кого більше замахів влаштував Путін?»

Мовою оригінала

Ну, и серьезно о ртутном «отравлении» Кононенко

Мы наблюдаем жесткую борьбу в информпространстве между Банковой и «Народным фронтом» за право быть «главным ястребом» в стране.

НФ работал в этом поле уже давно. Выплескивая из своих недр всевозможные «планы-шатуны» и турчиновские «завтра путин нападет».

Однако жесткая антироссийская риторика Порошенко во время визита вице-президента США Байдена и в Давосе четко показала: Порошенко намерен стать единственным «ястребом» в стране, забрав на выборах себе бывший электорат НФ.

Партия Авакова-Турчинова решила не сидеть сложа руки. И стремительно ворвалась в информпространство в фейковым покушением на нардепа Геращенко. Самое смешное, что план провалился, поскольку соцсети и СМИ только высмеяли это «покушение».

Однако, похоже, на Банковой не смеялись. И решили также померяться длиной гидности в игре «На кого больше покушений организовал Путин».

Так появился вброс об отравлении ртутью Кононенко, ближайшего соратника Порошенко. «Заказчик», ясное дело, сидит в Кремле.

Правда, Банковая решила действовать более тонко. И вброс в СМИ с отравлением сам Кононенко не подтверждает. Технология позволяет прозондировать общество. И если это опять вызовет смех у людей, то всегда можно выступить с заявлением: никакого отравления не было. А если общество будет сопереживать Кононенко, то он скажет: «Да, было дело, но я, как мужик, не хотел жаловаться. Но мы же понимаем, что именно президент был главной мишенью Путина».

В общем и целом, продолжаем наблюдать за унылой юмористической «ястребной» войной между Банковой и НФ в неком выдуманном ими самими мире, далеком от проблем простых людей.

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