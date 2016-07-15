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    Думки вголос

    Ртутні війни в українській владі

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 12:19
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    ЗМІ розповсюдили інформацію, що у нардепа Ігоря Кононенка виявили отруєння ртуттю
    ЗМІ розповсюдили інформацію, що у нардепа Ігоря Кононенка виявили отруєння ртуттю

    Акціонери владної коаліції вирішили погратись у гру «На кого більше замахів влаштував Путін?»

    Мовою оригінала

    Ну, и серьезно о ртутном «отравлении» Кононенко

    Мы наблюдаем жесткую борьбу в информпространстве между Банковой и «Народным фронтом» за право быть «главным ястребом» в стране.

    НФ работал в этом поле уже давно. Выплескивая из своих недр всевозможные «планы-шатуны» и турчиновские «завтра путин нападет».

    Однако жесткая антироссийская риторика Порошенко во время визита вице-президента США Байдена и в Давосе четко показала: Порошенко намерен стать единственным «ястребом» в стране, забрав на выборах себе бывший электорат НФ.

    Партия Авакова-Турчинова решила не сидеть сложа руки. И стремительно ворвалась в информпространство в фейковым покушением на нардепа Геращенко. Самое смешное, что план провалился, поскольку соцсети и СМИ только высмеяли это «покушение».

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    Однако, похоже, на Банковой не смеялись. И решили также померяться длиной гидности в игре «На кого больше покушений организовал Путин».

    Так появился вброс об отравлении ртутью Кононенко, ближайшего соратника Порошенко. «Заказчик», ясное дело, сидит в Кремле.

    Правда, Банковая решила действовать более тонко. И вброс в СМИ с отравлением сам Кононенко не подтверждает. Технология позволяет прозондировать общество. И если это опять вызовет смех у людей, то всегда можно выступить с заявлением: никакого отравления не было. А если общество будет сопереживать Кононенко, то он скажет: «Да, было дело, но я, как мужик, не хотел жаловаться. Но мы же понимаем, что именно президент был главной мишенью Путина».

    В общем и целом, продолжаем наблюдать за унылой юмористической «ястребной» войной между Банковой и НФ в неком выдуманном ими самими мире, далеком от проблем простых людей.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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