Ртутні війни в українській владі
- Сьогодні, 12:19
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Розсилка
Акціонери владної коаліції вирішили погратись у гру «На кого більше замахів влаштував Путін?»
Мовою оригінала
Ну, и серьезно о ртутном «отравлении» Кононенко
Мы наблюдаем жесткую борьбу в информпространстве между Банковой и «Народным фронтом» за право быть «главным ястребом» в стране.
НФ работал в этом поле уже давно. Выплескивая из своих недр всевозможные «планы-шатуны» и турчиновские «завтра путин нападет».
Однако жесткая антироссийская риторика Порошенко во время визита вице-президента США Байдена и в Давосе четко показала: Порошенко намерен стать единственным «ястребом» в стране, забрав на выборах себе бывший электорат НФ.
Партия Авакова-Турчинова решила не сидеть сложа руки. И стремительно ворвалась в информпространство в фейковым покушением на нардепа Геращенко. Самое смешное, что план провалился, поскольку соцсети и СМИ только высмеяли это «покушение».
Однако, похоже, на Банковой не смеялись. И решили также померяться длиной гидности в игре «На кого больше покушений организовал Путин».
Так появился вброс об отравлении ртутью Кононенко, ближайшего соратника Порошенко. «Заказчик», ясное дело, сидит в Кремле.
Правда, Банковая решила действовать более тонко. И вброс в СМИ с отравлением сам Кононенко не подтверждает. Технология позволяет прозондировать общество. И если это опять вызовет смех у людей, то всегда можно выступить с заявлением: никакого отравления не было. А если общество будет сопереживать Кононенко, то он скажет: «Да, было дело, но я, как мужик, не хотел жаловаться. Но мы же понимаем, что именно президент был главной мишенью Путина».
В общем и целом, продолжаем наблюдать за унылой юмористической «ястребной» войной между Банковой и НФ в неком выдуманном ими самими мире, далеком от проблем простых людей.