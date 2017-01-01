Убивство Вороненкова. Тепер усім стало реально страшно
- Сьогодні, 13:38
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Публічна страта
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Итак, что можно сказать про убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова?
1. Выбранное место в центре Киева (еще и в середине дня) и сам способ убийства красноречиво указывает на публичную казнь.
2. Товарищам из Госдумы, которые вдруг захотят сбежать из России в Украину, выступив очередными разоблачителями, также показан хороший пример, что бывает с «предателями», неплохо так набивающими карманы при «режиме» до побега.
3. Товарищам из Киева, вроде Турчинова или Авакова, которые любят поорать про фейковые покушения, наглядно показали, как это происходит на самом деле. И теперь, думаю, всем им реально стало страшно.
А кто заказчик? Я не знаю.
Джерело: блог Дмитра Корнійчука