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    Думки вголос

    Убивство Вороненкова. Тепер усім стало реально страшно

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 13:38
    • Розсилка
    Вбивство Дениса Вороненкова
    Фото: Олександр Рудоманов
    Вбивство Дениса Вороненкова

    Публічна страта

    Мовою оригіналу

    Итак, что можно сказать про убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова?

    1. Выбранное место в центре Киева (еще и в середине дня) и сам способ убийства красноречиво указывает на публичную казнь.

    2. Товарищам из Госдумы, которые вдруг захотят сбежать из России в Украину, выступив очередными разоблачителями, также показан хороший пример, что бывает с «предателями», неплохо так набивающими карманы при «режиме» до побега.

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    3. Товарищам из Киева, вроде Турчинова или Авакова, которые любят поорать про фейковые покушения, наглядно показали, как это происходит на самом деле. И теперь, думаю, всем им реально стало страшно.

    А кто заказчик? Я не знаю.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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