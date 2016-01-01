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    Думки вголос

    Операція «Приват - наш» і хто за нею стоїть

    • Леонід Косаківський

      колишній мер Києва

    • 19 Грудня, 22:31
    • Розсилка

    «Миколайчик» від влади — «Приватбанк» і його блискавична «націоналізація».

    Може й було це потрібно. Не знаю, як і більшість громадян, які зранку пили «корвалол» від таких «подарунків» до свята. Але навіщо було так довго вішати з цим банком «локшину на вуха?».

    І чому у нас уже стало поганою традицією від ухвалення Конституції 1996 року важливі рішення для мільйонів людей чомусь приймати вночі.

    А тепер ще й у неділю. До останньої хвилини державні достойники та з представниками банку в один голос переконували, що з банком усе гаразд, а тут він враз став неплатоспроможним.

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    Чудеса, та й годі. Логічним було би, аби структури банківського нагляду НБУ синхронно подали у відставку. Довіра до банків і так не дуже, а тепер… Уже оголосили що «Приват» продадуть.

    Ось тільки віллють в нього 150 млрд з бюджету, а тоді й покупець мабуть з’явиться. Хоч буде тоді зрозуміло, хто і що за цим усім стоїть. Час покаже, що з цієї «операції «И» буде. А так «все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда».

    Джерело: блог Леоніда Косаківського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Приватбанк
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