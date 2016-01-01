Операція «Приват - наш» і хто за нею стоїть

Леонід Косаківський колишній мер Києва

Леонід Косаківський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Миколайчик» від влади — «Приватбанк» і його блискавична «націоналізація».

Може й було це потрібно. Не знаю, як і більшість громадян, які зранку пили «корвалол» від таких «подарунків» до свята. Але навіщо було так довго вішати з цим банком «локшину на вуха?».

І чому у нас уже стало поганою традицією від ухвалення Конституції 1996 року важливі рішення для мільйонів людей чомусь приймати вночі.

А тепер ще й у неділю. До останньої хвилини державні достойники та з представниками банку в один голос переконували, що з банком усе гаразд, а тут він враз став неплатоспроможним.

Чудеса, та й годі. Логічним було би, аби структури банківського нагляду НБУ синхронно подали у відставку. Довіра до банків і так не дуже, а тепер… Уже оголосили що «Приват» продадуть.

Ось тільки віллють в нього 150 млрд з бюджету, а тоді й покупець мабуть з’явиться. Хоч буде тоді зрозуміло, хто і що за цим усім стоїть. Час покаже, що з цієї «операції «И» буде. А так «все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда».

Джерело: блог Леоніда Косаківського

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