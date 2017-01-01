Брат кримського диверсанта Панова виступив у ПАРЄ: Життя у постійному страху – норма для тих, чий сусід – Росія

Ігор Котелянець Брат політичного в'язня Євгена Панова

Ігор Котелянець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Панов

23 січня 2017 року брат незаконно затриманого в Криму Євгена Панова Ігор Котелянець виступив із доповіддю перед делегатами ПАРЄ, де повідомив про злочинні дії російських спеціальних служб в окупованому Криму

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При поддержке и инициативе Crimean Human Rights Group провели мероприятие в Совете Европы (Страсбург), посвященное нашим политзаключенным. Нас слушали делегаты европейских стран, правозащитники, журналисты. Зачем это надо? Дело Жени - политическое. Его можно решить только политическими инструментами. Инструменты работают тогда, когда у нас есть поддержка. Чтобы Европа нас поддерживала, люди должны быть проинформированы о том, что происходит. Кроме того, они должны иметь четкий запрос от нас относительно этой поддержки. Что примечательно:

Делегаты очень чувствительны к вопросам нарушения прав человека. Война войной (это политика), но описание пыток вводит их в ступор и ужас. Они точно помнят эти ощущения, когда принимают решения по вопросам, касающимся санкций.

Нас очень поддержала Литва. Тот случай, когда были не просто вопросы, а целые инициативы, рекомендации, идеи относительно того, что нужно сделать Украине, чтобы продвинуться в вопросах освобождения политзаключенных, стать более понятной для Европы и получить бОльшую поддержку.

Удивила всесторонняя поддержка украинского посла в Совете Европы Дмитрия Кулебы. На его примере вижу, что нашу страну в Страсбурге представляют очень открытые и деятельные люди. Украинская делегация пришла в полном составе. Говорят, что другие мероприятия такого формата в Совете Европы обычно вызывают меньше интереса. У нас был аншлаг.

По результату: Рассказали Европе о российской машине террора и шантажа, которая действует и по сей день. Запросили поддержку. Сформировали план дальнейших действий, наладили контакты.

P.S. Это был день торжества Украины. Вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избран украинец Георгий Логвинский. Он же модерировал наше мероприятие. Российская же делегация не приехала на сессию, так как лишена права голоса (на мероприятии обошлось без провокаторов). Текст доповіді (для перегляду документа натисніть на зображення)

Джерело: Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

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