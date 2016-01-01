Чому я не вірю колишньому керівництву «Привату»

Сергій Куюн Директор «Консалтингової групи А-95»

Сергій Куюн

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заяви колишніх керівників «Привату» – звичайні відмазки

Мовою оригіналу

Не верю ни единому слову экс-правления Приватбанка, как и любому приватовцу! Особенно меня умиляют эти рассуждения на тему связанных лиц, мол, кого ими считать (с намеком, что, мол, все эти фирмы, которые наполучали невозвращенных кредитов и через которые из банка вывели деньги, к «Привату» отношения не имеют).

Здесь уместно вспомнить историю с выведением 14 млрд грн из «Укрнафты». Сделано это было путем нерасчетов за нефть (7 млрд грн) и предоплаты на 7 ярдов за за нефтепродукты, которые «Укрнафта» так и не дождалась. Еще, кстати, 3,7 ярда долга тянется за некоей фирмулей «Реализ Ойл» с 2013 года. Всего в схеме за два десятка фирмуль. Естественно, приватовцы начали исполнять классику на мотив «начальник, это не мое!». Когда же набсовет «Укрнафты» начал разбираться, что это за фирмы такие и выносить на голосование предложение о проведении специального аудита, приватовская часть наблюдательного совета «Укрнафты» заблокировала это решение.

Так что все это не более чем отмазки банкиров. Интересно другое, зачем они оправдываются? Видимо, понимают, что даже небольшая часть из 20 млн вкладчиков Приватбанка может сделать с ними много интересного.

P.S. Кременчугский НПЗ «Укртатнафта», контролируемый «Приватом», уже перевел свои счета в банк «Південний».

Джерело: блог Сергія Куюна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»