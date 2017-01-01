Арешт Фірташа. В Україні змінюються політичні розклади

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для українського олігарха Дмитра Фірташа вчорашній вівторок стаd дійсно чорним днем.

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Мало того, что Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры, вплотную приблизив возможность экстрадиции олигарха, так еще и задержали прямо на выходе из суда. И после решения министра юстиции Дмитрий Фирташ легко может отправиться из Австрии в Испанию, а с большой долей вероятности – в США. Последнего Дмитрий Фирташ боится больше всего. Потому что пример Павла Лазоренко убедительно показала всему клубу украинских миллиардеров, как коварна судьба.

Американцы давно добиваются выдачи украинского олигарха по обвинению в коррупции. Речь идет о взятке, которую Фирташ и его компаньон дали индийским чиновникам за получения вне конкурса доступа к титановым месторождениям. Вообще с титаном у Фирташа в последнее время определенно не складывается. После громкого коррупционного скандала власти Индии разорвали с ним контракт. А в Украине после победы Революции достоинства правительство Арсения Яценюка отказалось продлевать договор аренды титановых месторождений в Житомирской области со структурами олигарха. За что получило настоящую войну в принадлежащих олигарху медиа. Но оставим титан за скобками – перейдем к политической составляющей.

Фирташ являлся (и сейчас пока остается) одним из самых влиятельных игроков в украинском политикуме. Мощная бизнес-империя, медиа-холдинг, включающий телеканал «Интер», свои депутаты в Верховной Раде (и не только газовая группа в Оппозиционном блоке) плюс мощные связи с Москвой. Не зря перед президентскими выборами в 2014 Порошенко и Кличко лично прилетели в Вену на встречу с Дмитрием Фирташем. Эти «смотрины» по факту очень напоминали согласование кандидатуры на пост президента и мэра Киева с тем, без кого решение не будет принято. Конечно, те обязательства уже не имели прежней силы, но определенное влияние «венский узник» сохранил. Но получение столь своеобразной «визы в США» поставит жирный крест на этих раскладах.



С коррупцией в Америке все достаточно строго – с мягким и декриминализированным УК Украины и сравнивать нечего. По результатам суда Фирташу могут дать до 50 лет тюрьмы. А влиять на политические процессы за океаном из-за решетки крайне сложно. Павел Лазоренко проверял лично. Плюс, по этим же статьям полагается и полная конфискация всех активов. Мало того, что финансовые ресурсы перейдут в другие руки и часть политиков потеряет спонсора. Тут еще и на «Интере» сложится интересная ситуация, когда в состав учредителей войдут совершенно новые люди, никак не завязанные на кремлевские игры под руководством Шувалова. Жаль, конечно, что конфискует все эти активы Америка, а не Украина, но что поделать – мы так и не решились.



Конечно, кроме активов у Фирташа есть много интереснейшей информации для следователей ФБР. Конечно, романтические газовые отношения олигарха с Виктором Ющенко там никому не интересны, как и сам Виктор Ющенко, но вот вся цепочка «кормившихся» с импорта российского газа через фирмы-посредники это другое дело. И «газовая группа» в Оппоблоке может внезапно тоже попасть под следствие. Кроме того все эти «иностранные друзья Газпрома» являются частью очень большой финансовой схемы, которая включает в себя законные и не очень финансовые потоки. И схема эта связывает Москву с Украиной и целым рядом стран Евросоюза. И с тамошними политиками, которые любили Россию очень искренне и очень дорого. Думаю, многие фамилии удивят слушателей.



С такими показаниями Фирташа американские спецслужбы и Госдеп могут значительно ослабить российское лобби в ЕС и Украине. Плюс, сломать привычные лоббистские схемы, которыми управлял Кремль с помощью газовых рычагов и денег. В конце концов, у США есть свои интересы на газовом рынке Европы и конкуренты тут явно не нужны. Именно поэтому ключевым вопросом сегодня становится даже не юридическая составляющая возможности экстрадиции Фирташа в США, а его личная безопасность. Как показывает опыт, головы с таким количеством знаний очень слабо держатся на плечах и постоянно норовят слететь по самым неожиданным причинам. Впрочем, это уже заботы ФБР и прочих спецслужб ЕС и США.



Кстати, очень интересный у американцев закон, согласно которому участник коррупционных схем получает срок в 50 лет тюрьмы с полной конфискацией всех активов. Никаких тебе условных сроков или отсрочек, с учетом состояния здоровья. Никаких возвратов активов маме и прочим родственникам по решению заштатного суда соседнего штата. Доказали вину? Из богатого коррупционера ты превращаешься в бедного урку, напевающего песню «мои года – мое богатство». Хороший закон. Надо бы и нам такой принять. Не помешает, честное слово…

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