Авдіївське протистояння. Причини загострення

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загострення обстановки під Авдіївкою має дві причини - стратегічну і тактичну. Тобто стратегічно бойовики збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування. А Авдіївці дісталося більше за інших, тому що саме тут у так званій ДНР найвразливіше місце.

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Выход украинских военных на территорию промзоны Авдеевки позволили нашим войскам взять под контроль стратегическую транспортную артерию – основную трассу, которая соединяет Горловку и Донецк. Ее значение переоценить невозможно. Самые большие группировки боевиков сосредоточены именно в этих двух городах. Со стороны Горловки боевики постоянно обстреливают Зайцево и в любой момент могут перейти в наступление на Бахмут (бывший Артемовск).



Цель очень важная – там не только уникальные предприятия, которые позволят набить карман лидерам боевиков, но и большие оружейные склады. В Донецке боевики тоже готовы нанести удар по Марьинке и Красногоровке, а в случае успеха развить наступление до Курахово. Там расположена крупная ТЭС и этой причины уже более, чем достаточно. Но планы по наступлению есть не только у боевиков.

Вооруженные силы Украины тоже в любой момент могут перейти к освобождению территорий и освободить Горловку или Донецк. Пока наша сторона ищет возможность мирного дипломатического урегулирования, но в какой-то момент терпение может лопнуть. В любом из сценариев, будь то наступление боевиков или ВСУ, командование так называемых вооруженных сил ДНР столкнется с главной проблемой – переброской резервов из Горловки в Донецк или наоборот. Зависит от точки обострения. Именно в этих городах расположены самые большие силы боевиков, которые они называют армейскими корпусами.



Резервы нужно перебросить максимально быстро – скорость тут ключевой аргумент. Опоздаешь – можно вообще не приходить. По хорошей трассе (а там две полосы в каждую сторону) от Донецка до Горловки можно доехать в течение 20 – 30 минут. Альтернативная дорога местного значения (разбитая еще в давние времена, две полосы) Ведет через Макеевку, Ясиновку и отнимет никак не меньше полутора часов. В случае стремительной атаки спецназа эта пауза может стать решающим фактором. А что такое украинский спецназ боевики прекрасно знают. Так что отодвинуть ВСУ от трассы для боевиков вопрос принципиальный. Это главная проблема в их обороне. Вот только все попытки до последнего времени для них заканчивались одинаково плохо – в лучшем случае они получали мощную ответку, а в худшем – теряли кусок территории.



Стратегическая причина уже давно не секрет. Накануне очередного раунда переговоров в Минске Россия усиливает давление. Выкрутить Украине руки и заставить вернуть Донбасс по кремлевскому сценарию до сих пор не получилось. Ни с помощью прямых уговоров, ни через давление европейских партнеров. Украинские власти прекрасно понимают, что Россия с помощью Особого статуса Донбасса и амнистии боевиков хочет заложить мину под само существование Украины. Из доступных аргументов в Кремля только усиление обстрелов, обострение конфликта и шантаж нашими пленными, которых упорно отказываются возвращать. Это создает дополнительное напряжение внутри страны и в РФ верят, что рано или поздно оно достигнет критической точки.



Напоследок немного конспирологии. В Оппоблоке раскол. По слухам, Кремль настаивает на передачи 30% «контрольного пакета» акций политической силы Виктору Медведчуку. Ахметов и его группа категорически против – им эти игры в «русский мир» осточертели, да и очень уж дорого обошлись для бизнеса. Вот и прилетели снаряды в Авдеевский коксохим, значение которого для холдинга «Метинвест» и всей украинской металлургии невозможно переоценить. Принуждение к дружбе и шантаж – традиционные методы для Кремля.

Джерело: Донецкие вести

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