Битва за спадщину Коломойського

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Коломойський пішов з вищої політичної ліги та залишив дуже спокусливий спадок

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Национализация Приватбанка может привести к столкновениям между ведущими украинскими финансово-промышленными группами. При всех гарантиях, которые Игорь Коломойский наверняка получил в обмен на добровольную сдачу государству своего банка, его влияние на политические и экономические процессы в Украине неизбежно сократится. Фактически можно сказать, что империя «Приват» прекратила свое существование. Осталась влиятельная группа бизнесменов, с серьезными активами и мощным медийным ресурсом, но… это уже не то. Прежнее влияние потеряно. А свято место, как известно, пусто не бывает.

У многих политиков и олигархов есть большие планы на часть этого «наследства». На электоральное поле, на интересы в государственных предприятиях, на возможность решать вопросы свои и союзников на самом верху. Все это Игорь Коломойский оставляет более сильным игрокам. И поделить этот куш без конфликтов практически невозможно. Насколько серьезными будут эти конфликты мы увидим в ближайшее время. Закончатся ли они войной разных групп – вопрос тоже далеко не риторический. И единственный сдерживающий отечественных олигархов фактор это риск получить резкое усиление российской агрессии в условиях, когда Украина будет ослаблена внутренним противостоянием. Впрочем, для некоторых игроков это и не риск вовсе, а дополнительный козырь.

Ослабление Коломойского и его команды, которую уже как-то неудобно называть группой «Приват», дает приличный шанс для реванша семьи Вилкулов в регионе, за спинами которых нетрудно разглядеть тень Рината Ахметова. В связи с этим мы можем ждать раскачки ситуации в городском совете Днепра и попыток выразить недоверие мэру Борису Филатову. Его преимущество не настолько велико, чтобы реваншисты были вынуждены откладывать свои планы. Но региональными конфликтами дело не ограничится.

В масштабах Украины активный и патриотический электорат «Укропа» будут делить сразу три группы политиков. Юлия Тимошенко считает Днепропетровск своим базовым родным регионом и приложит все усилия, чтобы перехватить у Вилкулов первое место законного лидера «днепропетровских» и статус лоббиста интересов этого бизнеса в Киеве. Олег Ляшко попробует выжать максимум из ситуации. Будет играть в самого горячего патриота, одновременно критикуя Порошенко и Гонтареву и отстаивая интересы вкладчиков. И претендовать на свой кусок электорального пирога. И с большой долей вероятности за активностью лидера Радикальной партии мы увидим ту же тень, что из Вилкулом.

Яйца нужно раскладывать в разные корзинки, все правильно. А если Ахметов сможет присоединить Днепр к своей империи, центром которой сейчас стало Запорожье, то это уже совсем другой уровень влияния. И Порошенко придется с этим считаться. Зато такое усиление Ахметова совсем не нужно всем остальным ФПГ Украины. Тот же Виктор Пинчук или братья Суркисы будут бороться как минимум за сохранение прежнего статус-кво. Или за раздел освободившейся территории на всех. У Ярославского большие планы на наследство Коломойского, ну а связка «Фирташ плюс Левочкин» готова сцепиться с кем угодно за право стать условным царем горы. А за этой группой стоит Кремль, до есть бесконечные финансовые ресурсы и своя медиаимперия. Поделить поровну в этой ситуации невозможно даже теоретически – обязательно будут недовольные.

Самым очевидным выгодополучателем от национализации Приватбанка является государство. Но если перевести этот тезис в украинскую реальность – государство это исполнительная система власти во главе с президентом. Именно Порошенко хочет стать главным наследником этого куска империи Коломойского. Казалось бы – все козыри в руках президента. Банк отошел под управление государства, сам бывший владелец теперь куда сильнее зависит от благосклонности главы государства, чем раньше. Но это только кажется. Шантажировать остановкой «Привата» можно из оппозиционной ниши зарывающуюся власть, а никак не наоборот.

В этом плане Порошенко получает бесплатно бесполезный актив. До «1+1» еще надо дотянуться, а когда это будет? Плюс попытка президента единолично завладеть наследством Коломойского и безмерно усилить свои позиции – это единственный аргумент, который может объединить все ФПГ против него. Попытку Януковича стать единственным олигархом в стране все еще помнят, и попытка повторить этот сценарий закончится для желающего войной со всеми.

Таким образом, Коломойский ушел из высшей политической лиги, освободил место, оставил очень соблазнительное наследство, но не оставил наследников. И разделить его мирно украинские ФПГ, скорее всего, не смогут. Однако российская угроза с одной стороны и желание Порошенко стать единственным центром влияния могут подтолкнуть элиту к мирному сценарию поиска компромиссов путем переговоров. Худой мир лучше доброй войны. Потому что в нашем случае победитель получает не все, а бесконечную войну с новыми врагами…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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