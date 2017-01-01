Блокада Донбасу: махновщина, як наслідок кризи управління

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада Донбасу

Министерство энергетики и угольной промышленности инициирует введение Кабинетом министров режима чрезвычайного положения в энергетической сфере Украины

Об этом сегодня в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Это, конечно, круто. Чрезвычайное положение, веерные отключения, штаб специальный. Видимо, имитация бурной деятельности должна согреть нас холодными зимними вечерами. Как сказала бы в подобной ситуации Юлия Владимировна – «Пропало всьо». В общем, имеем проблему, которая скоро станет большой проблемой. Министр создает штаб.

Почему правительство борется с симптомами, а не с причиной заболевания? Мы возвращаем Донбасс в ближайшей перспективе? Тогда зачем блокада? Мы отрезаем эту территорию? Тогда давайте искать альтернативу поставкам антрацита. Потому что сейчас купить уголь марки «Г» проще всего в Польше, а антрацит – в России. Нам нужны контракты с Россией? Точно нет. Полномочий у правительства для решения проблем хватает, мы это видели на примере газа. Яценюк в свое время без скандалов и шума принял решение, нашел альтернативу, и мы отказались от российского газа. И теперь Газпром, закачавший газ в ОРДЛО и попытавшийся повесить этот долг на Украину, сосет лапу. Это я цензурно сформулировал.

Решение есть всегда. Но нужно включить мозги, найти его и воплотить в жизнь. Честно объяснив его людям. А вся эта махновщина с непонятными людьми, которые блокируют железную дорогу и создание каких-то штабов с перспективой веерных отключений – это кризис управления. Когда государства и его вменяемой политики как бы совсем не видно. Заканчивается это всегда плохо. Потому что если государство устраняется от решения текущих проблем, на его место претендует очень много желающих…

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»