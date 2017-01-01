Блокада Донбасу: махновщина, як наслідок кризи управління
- Сьогодні, 14:41
-
Розсилка
Министерство энергетики и угольной промышленности инициирует введение Кабинетом министров режима чрезвычайного положения в энергетической сфере Украины
Об этом сегодня в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Это, конечно, круто. Чрезвычайное положение, веерные отключения, штаб специальный. Видимо, имитация бурной деятельности должна согреть нас холодными зимними вечерами. Как сказала бы в подобной ситуации Юлия Владимировна – «Пропало всьо». В общем, имеем проблему, которая скоро станет большой проблемой. Министр создает штаб.
Почему правительство борется с симптомами, а не с причиной заболевания? Мы возвращаем Донбасс в ближайшей перспективе? Тогда зачем блокада? Мы отрезаем эту территорию? Тогда давайте искать альтернативу поставкам антрацита. Потому что сейчас купить уголь марки «Г» проще всего в Польше, а антрацит – в России. Нам нужны контракты с Россией? Точно нет. Полномочий у правительства для решения проблем хватает, мы это видели на примере газа. Яценюк в свое время без скандалов и шума принял решение, нашел альтернативу, и мы отказались от российского газа. И теперь Газпром, закачавший газ в ОРДЛО и попытавшийся повесить этот долг на Украину, сосет лапу. Это я цензурно сформулировал.
Решение есть всегда. Но нужно включить мозги, найти его и воплотить в жизнь. Честно объяснив его людям. А вся эта махновщина с непонятными людьми, которые блокируют железную дорогу и создание каких-то штабов с перспективой веерных отключений – это кризис управления. Когда государства и его вменяемой политики как бы совсем не видно. Заканчивается это всегда плохо. Потому что если государство устраняется от решения текущих проблем, на его место претендует очень много желающих…