Блокада на Донбасі та напад на Тетяну Чорновол

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тетяна Чорновол

Таня важить, напевно, кілограм сорок, вона що - когось лякає?

Мовою оригіналу

Я сутки не писал ничего про нападение на Татьяну Чорновол. Сутки – только читал. Просто хотел посмотреть на реакцию знакомых. Сперва просто было ощущение непонимания, потом просто брезговал. Потому что говорить о чем-то с теми, кто нападал на Татьяну или поддерживает нападавших мне не о чем. Мы живем в разных каких-то вселенных. Можно соглашаться с позицией Татьяны, а можно любить Семенченко с Парасюком. Это дело личного выбора и вкуса. Ну и умения читать, конечно. Но, черт побери, это же уже дно, нападать на нее. Или это была самооборона? Таня весит, наверное, килограмм сорок, она что – кому-то внушает ужас?

Я не буду писать про ее погибшего мужа. Потому что и там вылили уже ведро помоев. Ну, если Герой и настоящий Человек, который погиб за Украину, погиб, вытягивая из под огня побратима не заслужил уважения для своей жены в нашей стране – что я могу этим людям написать? Ничего. Разные вселенные у нас и разные точки отсчета. Проехали. Но пару слов о Татьяне я напишу. О человеке, с которым я несколько раз общался, как журналист. О человеке, который приезжал совершенно вымотанный из Гранитного, где наши заняли оборону, а у них ничего. Ни жратвы, ни каких-то примитивных стройматериалов, чтобы укрепиться. И местные… не очень дружелюбные. И местная власть… без комментариев вообще.

Разместили личный состав в поселковой школе пока… лучше мишени там не придумаешь. Такой рельеф. И Татьяна там. Добывает технику, бетонные блоки, какую-то помощь по харчам. А тут из под Мариуполя звонят – тоже не все хорошо, а вы же народный депутат, можете помочь. Может. С нулем полномочий в зоне АТО, просто на голос взять местную власть. Заставить хоть что-то сделать для бойцов. Все это – чистая правда. Правда также то, о чем я писать не буду, потому что еще не время. Но Татьяна в критической ситуации, когда государство Украина фактически создавали с нуля, сделала очень много. Много нас только, что еще не все можно рассказывать. Она совершенно без тормозов боролась за то, во что верит. Семенченко и Парасюк классные ребята, наверное. Но в сравнении они даже вдвоем рядом с Татьяной не стояли. На мой взгляд – ногтя не стоят даже. Это все – ее работа. И никто не отнимет. И многие бойцы ее знают и помнят по поступкам в тот самый критический момент.

Теперь о сути конфликта всего два слова. Кто-то мне тут скажет, что Татьяну купили олигархи для борьбы с блокадой? Так я вас разочарую – купить ее пробовали давно. Еще тогда, когда у руля стоял Чугуноид Федорович, а Чорновол писала про оборудки хозяев жизни из Донбасса. Это серьезные люди с консервативными правилами. Они сперва предлагают деньги, а уже потом убивают. Ее купить не смогли.

Если бы Татьяна согласилась не писать про Межигорье и прочие делишки, она сейчас делала бы ремонт в новой квартире в центре Киева. Но она не продается. Я слышал эту фразу от помощников очень серьезных людей, обильно сдобренную нецензурной лексикой. Если бы Татьяну Чорновол можно было купить – регионалы были бы очень щедрыми. Они умеют. Но купить не смогли – пришлось пытаться убить. Слава Богу, не получилось. Татьяна выжила и стала депутатом. Я знаю, какие законопроекты она продвигает и отстаивает. Для меня она – настоящий человек. Резкий, жесткий и очень честный. Ну а те, кто на нее наезжает… для меня другие. Не буду паскудить текст нецензурщиной.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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