Чи вдасться російській компанії заблокувати київське метро?

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метро

Є речі, які виходять за компетенцію міської влади. Національна безпека - одне з таких питань

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Еще при мэре Черновецком, в 2009 году, был проведен тендер на покупку 100 вагонов для КП «Киевский Метрополитен» в лизинг. Конкурс победила компания «Укррослизинг», деньги платили бюджетные, и само собой разумеется, гарантом сделки выступил Киевсовет. Забегая вперед - против подписантов договора возбуждено 5 уголовных дел. В течение 4-х лет все вагоны все таки поставили, город выплатил какие-то деньги, но приняли решение отсрочить выплату долга до 2018 года. Тут компания «Укррослизинг» и подали на столичные власти в суд, а суд, как и следовало ожидать вынес решение в пользу Укррослизинга, более того, решение содержало пункт о изъятии вагонов. Сумма долга не маленькая - 2 млрд грн. Пошли суды, 50 заседаний за плечами, но по мнению судей закон на стороне Укррослизинга, в марте исполнительная служба арестовывает счета Метрополитена.

Суд аргументирует, что по закону имущество, предоставленное в лизинг находится в собственности лизингодателя (Укррослизинг) до тех пор, пока лизингополучатель (Метрополитен) не выплатит всю сумму по договору. Только после этого вагоны перейдут в собственность метрополитена. Привязка к курсу доллара тоже законна, потому, что это прописано в договоре. Со стороны закона - вроде как нечего возразить. Можно много говорить вокруг договора, но все это «вода» и сути дела не меняет. Самый главный вопрос, на который необходимо получить ответ: остановится ли киевское метро?

Позиция мэра Кличко, его администрации и Киевсовета выглядит адекватной, я бы сказал, что единственный правильной для столичной власти вариант - это любыми способами не допустить остановки метро. А учитывая, что закон в виде решения судов на стороне лизингодателя, то у городской администрации просто нету выбора, если киевская подземка станет - об этом пожалеют все. Люди и так все на пределе, всем не сладко живется. Если еще и начнет останавливаться городской транспорт - это приведет к катастрофе. Поэтому Кличко и сопротивляется как выплате долга, так и любым нападкам на метрополитен, арестам вагонов и счетов. А поскольку закон на стороне Укррослизинга, то необходимо бить тревогу относительно этой ситуации. Обращение в СНБО, силовые ведомства это необходимое и даже правильное решение, потому, что Укррослизинг - компания с российскими корнями. В самом худшем варианте представляю заголовки: Русская компания заблокировала киевское метро. Звучит как какая-то диверсия. Есть вещи, которые выходят за компетенцию городских властей. Национальная безопасность - один из таких вопросов. Как отреагирует СБУ и СНБО - непонятно нужно ждать, понятно лишь одно: нет денег - нет метро.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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