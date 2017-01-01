Чому Кремль робить з Яценюка чеченського бойовика

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Цензор.нет Коричтувачі соціальних мереж глузують з російських силовиків, які зображують Яценюка учасником війни в Чечні

Москва методично працює проти тих українських політиків, з якими неможливі компроміси

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Российские власти готовят судебное решение в отношении украинского политика, бывшего премьера Арсения Яценюка. Тут целая гамма ощущений. С одной стороны ненависть Кремля Яценюк безусловно заслужил. Лично, за отказ от закупок российского газа и ядерного топлива, ну и команда тоже не подкачала – Авакова и Турчинова в Москве ненавидят до хрипоты. Но вот участие в чеченской войне Арсению Петровичу «шьют» точно зря. Да, он опасен. И умеет очень больно бить по российским интересам. Но не из пулемета (а его вроде как именно в качестве пулеметчика российские следователи обвиняют). Сила Яценюка в другом. Он берет пачку бумаг с отчетом о торговле между Украиной и Россией и на следующий день дает готовые рецепты, как оставить РФ за поребриком. Не так ярко, как из пулемета, но гораздо болезненнее.

Все очень просто и сложно одновременно. Украина отказывается от закупки российского газа. Можно долго говорить о ретранзите и переплате, но факты – вещь упрямая. Ни кубометра газа в Мордоре, после решения правительства Яценюка, мы не покупаем. И судимся с ними. Цена вопроса более 30 миллиардов долларов (прочитайте еще раз, сумма заслуживает уважения) и с приличными шансами на победу. Это справедливая компенсация за переплаты по контрактам Тимошенко.



Европейские страны уже выиграли подобные иски – выиграем и мы. Украина при Януковиче на 100% зависела от российского ядерного топлива – от ТВЭЛов. В 2015 году 5% альтернативы от американцев и шведов, в 2016 уже 34% - еще два года и мы сделаем соседям грустные прощальные глазки. И все это без шумных акций, тихо и спокойно сделало правительство Яценюка. И, что самое смешное, все абсолютно законно. Без поправок на войну – юридически безупречно. Чем Кремль может ответить, если все законно и не подкопаешься? Только нелепыми обвинениями. Например, участием в чеченской кампании.



На самом деле, смешного мало. Москва точечно и методично работает против тех украинских политиков, с которыми невозможны компромиссы. И юристы понимают, что можно много смеяться над подобными обвинениями в Фейсбуке или реале, но в юриспруденции юмору вообще нет места. Российские суды вынесут нужные решения, можно не сомневаться. И всех принципиальных врагов России объявят международными террористами и боевиками. Чеченского боевика Яценюка, «Кровавого Пастора» Турчинова, всех активных депутатов от «Народного Фронта», а также журналистов, активистов и прочих, кто не готов к компромиссам с Мордором.. Аваков – исключение, пророссийские ребята давно его приговорили к смерти и не видят другого решения.



Ну а нам что остается? Пожирателям снегирей и патриотам Украины? Только держаться вместе, понимая, что мы все равно в зоне риска. Поддерживать армию Украины, помогать по мере сил волонтерам и строить сильное государство. Мы обязаны выстоять. Пережить Мордор. Верить только своим. Тем, для кого «Украина понад усе» не просто слова, а принцип жизни и политики. Тем, кто не просто клянется в любви Украине, а делами доказывает свою верность. Мы узнаем друг друга не по вышиванкам, а по поступкам. По ненависти Мордора. Как в Библии – по делам.



Некоторым деятелям корону на голове иногда хочется немного поправить. Желательно лопатой. Если говорить о российской правоохранительной и судебной системах, то там можно даже не сортировать. Поправлять короны можно и нужно всем. И в политике тоже. С другой стороны, если дурак откормлен, прилично одет и хорошо выглядит – не такой уж он и дурак. Это в тот же адрес. Громадная машина лжи и лицемерия, которую в Мордоре называют правоохранительной системой выдала очередную порцию. Они думают, что смогут нас обмануть. Ничего не выйдет. Даже из их лжи мы сможем извлечь пользу для Украины. Мы видим, кого вы ненавидите. И понимаем, что по большому счету вы ненавидите всех, кто любит Украину. Ну так, поцелуйте нас в плечо. Потом в лопатку, потом в спину. Потом ниже. В поясницу. Еще ниже. Ну, вы поняли тенденцию?

Джерело: Донецкие вести

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