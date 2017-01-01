Чортеня з коробки, або Хто рве на шматки Опозиційний блок

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розкол в лавах вчорашніх регіоналів у міськраді Дніпра стосується не тільки і навіть не стільки ситуації у міській владі.

Амбиции партии Мураева и Рабиновича «За Життя» распространяются на всю восточную часть Украины. Вероятность возвращения оккупированного Донбасса в украинское избирательное поле открывает перед элитами Днепропетровского региона новое окно возможностей. И пока бывшие регионалы под новой маркой «Оппоблок» не восстановят тотальный политический контроль над Донецком и Луганском, у вчерашних соратников есть приличный шанс откусить свой кусок электорального пирога. Тем более, если Москва с одобрением отнесется к новым вассалам.

Днепр в данном случае не является самоцелью. Вчерашний демарш пять оппоблоковцев в городском совете, объявившим о создании депутатской группы «За життя» безусловно повлияет на расклад сил на местном уровне. Но дело совсем не в дележке городского пирога. Фактически «Оппоблок» потерял уже 14 депутатов из 25. Год назад вышли 9 депутатов, создавших группу «За Днепропетровск», и именно они будут играть на местном уровне. Составляя конкуренцию вчерашним соратникам. Пять вчерашних «раскольников» строят куда более масштабные планы.

Тут есть очень важный момент. Целый ряд очень влиятельных украинских политиков из совершенно разных лагерей говорят о том, что Донбасс вернется в состав Украины в 2017 году. Более осторожные политические игроки утверждают, что в 2017 или в первой половине 2018 года. Россия с этим полностью согласна и максимально старается ускорить процесс. В Кремле своя мотивация – прекращение конфликта в Донбассе с Украиной позволит добиваться смягчения или отмены целого ряда принципиальных санкций. Самых болезненных – по поставкам оборудования и технологий по добыче нефти и газа, а также по доступу к длинным кредитам. А про Крым можно дискутировать бесконечно, забалтывая проблему различными вариантами «общего контроля», «широкой автономии» и прочими «опросами общественного блеяния». За оккупацию Крыма вводили персональные, а не отраслевые санкции, с которыми Москва может жить долго и без существенных жертв.

Таким образом, вопрос возвращения Донбасса уже в ближайшей перспективе вполне реально стоит на повестке дня. Не зря Кремль с такой поспешностью устраняет одного за другим вчерашних героев «Новороссии». Кого-то догоняет бешеный лифт, другого взрывают в собственном кабинете, особо даже не напрягаясь с версией. Все понимают, что Москва зачищает территорию и рубит концы перед возвратом региона Украине, а в качестве формального объяснения и версии для особо упоротых сторонников русского мира сойдет и легенда про украинских диверсантов со «Шмелем» Зоряна и Шкиряка.

Понятно, что все равно на тотальную амнистию боевикам Украина не пойдет. Да и не надо – для Москвы они отработанный материал. Не жалко совершенно. Самых одиозных уже убивают, остальных оставят на закуску СБУ. И Особый статус можно вертеть и уменьшать до тех пор, пока Киев не согласится. Главное – сохранить под патронатом Москвы политический ландшафт. А вот к Ахметову и Колесникову в Москве доверия уже нет. Значит, нужны новые партии и новые лидеры. И тут как чертик из коробочки появляется «За Життя». Из бывших регионалов, с вкраплением самых одиозных борцов за интересы Москвы в Украине. Коцаба, Монтян – там кадры просто сами за себя говорят. Но это для проукраинского избирателя минус. В глазах Кремля главное достоинство – лояльность.

Харьковская и Днепропетровская области сами по себе интересны, но вероятность выборов в освобожденном Донбассе открывает перед новым проектом всеукраинские перспективы. Поскольку все политические силы держат в уме возможность досрочных парламентских выборов, создание мощной базы за счет фракций в местных советах становится ключевым вопросом. Электорат и лозунги у «За Життя» те же, что и у Оппоблока. За мир, за повышение соцстандартов, за снижение тарифов, вообще за все хорошее против всего плохого. С максимальным включением админресурса, как обычно. Так что им придется бороться не с традиционным «оранжевым» противником, а выгрызать у вчерашних «своих».

Надо полагать, что допустившего такой раскол Александра Вилкула впереди непростой разговор со старшими товарищами по партии. С другой стороны, учитывая возможный раскол в Оппоблоке на группы Ахметова и Бойко, бегство части соратников в новый проект ставит под вопрос выживание оставшихся. Тут уже не до выяснений отношений – спасти бы хоть что-то.

По большому счету, для получения политического контроля над Донбассом после его реинтеграции в Украину нужны всего три составляющих:

Административный ресурс, который может обеспечить Банковая, благословение Москвы и финансовые ресурсы, которые автоматически трансформируются в медийные. Последние два фактора – благосклонность Москвы и деньги, можно смело брать в скобки. Потому что первое и второе лояльным игрокам дает Кремль. А благосклонность Банковой можно получить путем переговоров – там легко пойдут на такой компромисс, ради ослабления Ахметова и из страха перед возможным расширением влияния Коломойского. Если бы партии «За Життя» не оказалось под рукой в нужный момент, Москве стоило бы ее придумать. Впрочем, очень вероятно, что именно так и произошло…

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