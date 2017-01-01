Ціна підтримки. Що Порошенко запропонує Трампу?

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко домовився про зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Мовою оригіналу

Предположительно встреча состоится в начале февраля. Можно ли считать это дипломатической победой Украины? Безусловно. Очередь желающих обсудить перспективы с американским президентам выстроилась огромная. Вот только это как раз тот случай, когда выигранная битва вовсе не означает победу в войне.

Встреча украинского и американского президента это даже не столько победа, сколько возможность. Она говорит о том, что по каким-то причинам Дональду Трампу интересна Украина и он хочет об этом поговорить. И у Порошенко есть шанс не просто донести до коллеги свое видение взаимоотношений двух наших государств, но и предложить варианты решения по конфликту с Россией. И вот тут прячется главный риск. Возможно, у Трампа уже есть свой сценарий развития событий, но даже в этом случае сценарий еще сырой. Украина не Китай и в процессе избирательной кампании очень маловероятно, что команда нового американского президента выработала четкую и безальтернативную стратегию по нашему вопросу. Так что у Порошенко есть шанс что-то предложить.

Самое главное, что должен сделать украинский президент, это предложить своему коллеге несколько готовых сценариев, несколько вариантов решения конфликта в Донбассе. Они должны быть не абстрактными, в виде пустых разговоров о ценностях демократии и жалоб на Россию. Это должны быть именно практичные рецепты, вполне реализуемые сценарии. И они, что очень важно, должны быть интересны Трампу и США. Интересны, не в смысле развлечений, а в смысле выгодны. Никакой болтовни о демократических ценностях. Только в этом случае есть шанс, что США согласятся на наши предложения и будут работать по нашему сценарию. Законы бизнеса – работать будет только та сделка, на которой зарабатывают все участники. Бизнесмен Трамп прекрасно это знает.



Что может предложить Украина США в обмен на поддержку? В первую очередь стать союзником США и опорой американской политики в Европе. Но за этими словами должны стоять реальные вещи. Участие американских компаний в разработке украинских недр. Построение терминалов по приему сжиженного газа из США для прокачки его на европейский рынок. Поскольку внешние вопросы для Трампа не приоритет, предложение должно быть очень выгодным. Чтобы команде нового президента было очевидно – все политические и финансовые вложения в Украину принесут в перспективе ощутимую прибыль.



Где-то через год, когда путинская Россия со своей привычной тактикой гопника будет всерьез раздражать Трампа (а это неизбежно), тогда мы можем стать интересны в качестве союзника в борьбе с Россией. Но не сейчас. Сейчас время конкретных предложений. Найдет ли Порошенко нужные аргументы, мы увидим очень скоро. Главное, чтобы основу стратегии не составили громкие и бесплатные слова о демократических ценностях.

Джерело: Донецкие вести

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»