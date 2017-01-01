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    Думки вголос

    Добровольці. Саме вони завдали смертельного удару агресору

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 10:33
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    Добровольці
    Добровольці

    Українці і татари, чеченці і росіяни – ми всі разом громадяни України і навіть величезна імперія зламала свої зуби об нашу країну

    Мовою оригіналу

    Когда началась война, Украина была в глубоком кризе. Агенты Мордора методично годами разрушали армию, банда оставила пустой бюджет. И кремлевскую верхушку эксперты по Украине убедили, что юг и восток встретят их с распростертыми объятиями, а остальные побегут в ужасе. А получилось с точностью до наоборот.

    Конечно, добробаты на старте были несопоставимы с ВСУ. Просто по причине больших проблем с вооружением, подготовкой и дисциплиной. Но именно добровольцы в батальонах и ВСУ психологически нанесли смертельный удар агрессору. Москва просто представить не могла, что украинцы из всех регионов, в том числе и Донбасса, который россияне считали своим, будут настолько жестко сопротивляться. Они сломались просто от украинского духа. И с опозданием поняли, что влипли по-крупному и никакой Новороссии не получится. Сегодня замечательный день - день добровольца.

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    Я поздравляю всех наших героев. Тех, кто воевал, тех, кто помогал как волонтер. Тех, кто продал квартиру и перевел деньги на армию, и тех, кто оторвал пять гривен от пенсии для бойцов. Украинцы и татары, чеченцы и русские – мы все вместе граждане Украины и даже громадная империя сломала свои зубы о нашу страну. И поэтому я уверен, что все у нас получится. Пройдет много времени, схлынет пена, мы научимся отделять патриотов от тех, кто ловко маскируется, но победим. Уже победили.

    Я не люблю пить в будни, но сегодня необходимо – за добровольцев, за волонтеров, за гражданских, которые помогали. Ну и отдельно - за тех, кто заплатил жизнью за нашу свободу и независимость. Мы построим замечательную страну и никогда вас не забудем. Простите за пафос, но вот такое настроение. Слава Украине. Самой лучшей стране, которую я знаю. Может, это пока не видно, но мы уже победили.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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