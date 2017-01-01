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    Думки вголос

    «Газпром» і газ для окупованого Донбасу: пишіть скаргу у «Спортлото»

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка
    &laquo;Газпром&raquo;
    «Газпром»

    Україна обходиться без російського газу, без російського вугілля і без російської електроенергії

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    В первом квартале «Газпром» поставил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей более 1,1 млрд кубометров природного газа. По сравнению с 1 кварталом 2016 года (995 млн кубометров) поставки газа в оккупированный Донбасс увеличились на 11,5%. Казалось бы – какое нам дело до этой спонсорской помощи? Самое прямое. Потому что «Газпром» не считает это спонсорством. Эта компания продолжает оформлять поставки газа в оккупированные районы как экспорт в Украину.

    Их объяснения просты, как ржание Лаврова. Донбасс – это Украина? Тогда пусть Украина и платит за газ для Донбасса. Но тут их ждет большое разочарование.

    В свое время правительство Яценюка приняло решение не подписывать очередной контракт с «Газпромом». За что им большое человеческое спасибо. Хотя истерика по поводу закупки газа в ЕС не стихает со стороны экспертов и других заинтересованных лиц. Нет контракта? Нет и поставок. Нет и оплаты. Вы что-то качаете в Донбасс? И еще и хотите денег с Украины? Извините, мы у вас ничего не покупали, договор не заключали, так что качайте, что хотите – денег не дадим. Нет у нас с вами контракта.

    Позиция железобетонная и очень поможет нам в суде, куда «Газпром» уже побежал. Но «не светит». И даже проблемы с углем для ТЭС не заставили Украину купить хотя бы кубометр газа у России для нашей генерации. Хотя Кремль очень старался создать проблемы с одной стороны и сулил скидки на газ с другой. Но любой контракт с «Газпромом» ставил нас перед риском получить миллиардные счета за поставленный на оккупированные территории российский газ.

    Так что – до свидания. Пишите жалобы в Спортлото и Лигу сексуальных реформ. Украина обходится без российского газа, без российского угля и без российской электроэнергии. А если будем вкладывать деньги в свою добычу и генерацию, через пять лет станем полностью энергетически независимым государством. Звучит как тост. Но лучше бы как рабочий правительственный проект.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Донбас Арсеній Яценюк газ Нафтогаз України Газпром ОРДЛО
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