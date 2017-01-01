Істерика за «однокласниками». А що буде якщо закрити московський патріархат

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія - агресор. І цим все сказано

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В украинском сегмете Фейсбука народ страдает - закрыли вконтактик и жадноклассники.

Эй, люди, посмотрите на себя со стороны. Россия - агрессор. Мы похоронили больше тысячи только военных, миллионы беженцев, в Авдеевке семью взорвали снарядом, выпущенным из ОРДЛО. А вы продолжаете пользоваться российской сетью?

Так давайте приемную ФСБ откроем на Крещатике для комплекта.

Ах, Украина превращается в Северную Корею. Серьезно? Вы не были в Северной Корее. И не дай Бог вам туда попасть. Но зайдите в Гугл, почитайте и сравните. Россия - враг. И все щупальца, которые она запускает к нам, это аппендикс. То есть нужно резать не дожидаясь перитонита.

Кстати, кто не может без российских сетей, любит 9 мая и платит через Сбербанк - можно переехать в страну, где все это есть. У нас не Северная Корея, границы открыты.

P.S. Представляю, какой будет шум после закрытия Московского патриархата...





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