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    Думки вголос

    Кому потрібна блокада Донбасу

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Вчора, 08:04
    • Розсилка

    Заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука заявив, що ініціатива з організації економічної блокади Донбасу за межами правового поля України. І натякнув, що серед організаторів є хлопці, які проходять по кримінальних справах, і він їм не довіряє.

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    А поскольку Тука вообще ни разу не дипломат, он назвал фамилию Гришина, которого многие знают, как депутата от Самопомичи Семена Семенченко. Я оставлю за умным замминистра право определять правовое поле, а за правоохранителями право давать комментарии по уголовным делам. От себя дам только логическую оценку этой инициативы. Так вот, она не просто за пределами правового поля, она за пределами разума и логики.

    Объясняю почему. 

    Первое – блокада неэффективна. Отсутствие украинских продуктов в ОРДЛО быстро компенсируют поставками из РФ. То есть Украина закачивает туда пенсии, соцвыплаты (потому что по Конституции не может лишить граждан гарантированных выплат – это реальность). А товар продают российские компании. То есть мы помогаем российскому производству. Мне кажется, логичнее было бы сделать наоборот. Максимально взвалить финансовый тягар на Мордор, а самим на этом зарабатывать. 

    Второе – даже если бы блокада была эффективной, ее жертвами реальные сепаратисты и «ихтамнеты» станут в последнюю очередь. Ну не могут в этой серой зоне вооруженные люди голодать. Все остальные могут, а эти свое возьмут. Это реальность, которую глупо игнорировать. Боевики и члены (тут очень удачно слово подошло) всяких этих фейковых правительств, их идеологи и прочие полезные твари голодать не будут. Будут те, кто им не нужен. Кто брезгует российской гуманитаркой и пенсией, но выехать не смог.

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    Третье – что идет оттуда. Меня интересует только уголь. Потому что антрацит, на котором работает половина украинских ТЭС добывают только в Донбассе. Заменить его газовым углем нельзя – перестройка блоков стоит безумных денег и требует остановки этих самых блоков на срок от 9 до 12 месяцев, то есть на это никто не пойдет. А в ОРДЛО работают наши шахты. Которые зарегистрированы в Украине, платят тут все налоги, везут на наши ТЭС уголек. Туда отправляют только зарплату горнякам, предварительно взыскав с нее в украинский бюджет подоходный налог и пенсионный сбор. Да, вот так – и никак иначе.
     
    По всем параметрам это не бизнес с сепарами, это мы собираем положенную дань дважды – углем и налогами. А тамошние царьки шипят, злятся, но ничего поделать не могут. Или игра идет по украинским правилам, или они идут в пеший эротический тур. В принципе, мы сейчас можем себе позволить отказаться от угля с украинских шахт в ОРДЛО. И покупать его в Польше, Африке, Вьетнаме, Австралии. Но две проблемы. Первая – реальная логистика отнимает две недели, но ведь уголь еще должен быть в наличии – а это миллионы тонн.

    Плюс договора, загрузка портов и все такое прочее – нельзя тут действовать резко. Только после тихой и серьезной подготовки. Иначе веерные отключения, которыми нас пугали другие эксперты от Самопомичи, таки станут реальностью. Для современных домов с газовыми котлами (большинство новостроек, кстати), это полный П. Вторая проблема финансовая. Горняки Австралии, Польши и Вьетнама не будут платить налоги в украинский бюджет и сборы в Пенсионный фонд. Они заплатят у себя. И на них никак не надавишь – тут все законно.

    Четвертое – как вы думаете, сможет ли роспропаганда хорошо отоспаться на этой теме в европейских СМИ? При хорошем финансировании, вскрытых политических консервах и полезных идиотах – сможет? Да уж не сомневайтесь.

    А что касается наших пленных, которых правильнее называть заложниками, потому что по ту сторону не честный враг, а натуральные террористы, ублюдки без чести и совести… наших нужно вытягивать. Любой ценой, на любых соотношениях. Вот только решение об обмене и освобождении принимают не в Донецке и не в Луганске. Этот вопрос курирует исключительно Кремль, который хочет политических уступок и ликвидации украинской независимости. На своих пленных им плевать – за наших они хотят уступок в политике. Блокада Донбасса на них производит еще меньшее впечатление, чем ихтамнеты, попавшие в украинскую тюрьму. Им плевать. Да, такие фантастические твари. И дожать их можно только усилиями государственных структур в связке с европейскими и американскими партнерами. Санкции, давление – только так. Без этих инициатив на местах, которые могут только все испортить.

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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