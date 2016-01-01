Кому вірити: Коломойському чи Порошенку?

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський та Петро Порошенко

Ситуація насправді складна і за винятком рідкісних фахівців мало хто знає реальну картину

Мовою ориігналу

Ну что, Коломойский таки прокомментировал события с национализацией Приватбанка. Никаких «отжали волки» или «рейдеры банка лишают», совсем наоборот. ИВК поблагодарил Гройсмана и Кабмин за непростое решение. Но без прощальной стрелы не обошлось.

Это к Кабмину у теперь уже бывшего акционера Приватбанка претензий нет. А вот его объяснение того, что привело к банк катастрофе гораздо интереснее. По словам Коломойского, банк стал жертвой произвола НБУ. Который постоянно менял нормативы в произвольном режиме и играл с докапитализацией. И если бы не давление Гонтаревой, то даже информационные атаки результата бы не дали. Дыру в 150 миллиардов ИВК назвал мифической.

О Порошенко Коломойский не сказал ничего. Умным достаточно этого молчания и слов про роль НБУ. Это в теории Национальный Бпанк Украины у нас отделен от остальных ветвей власти и совершенно независим. Как и Генеральная прокуратура и суды - тоже независимы. Как бы. На самом деле по сложившейся практике НБУ и ГПУ управляются в ручном режиме президентом. Он их глав ставит, он их и снимает. Так что «Мы говорим Ленин – подразумеваем партия…» В нашем случае, правда, подразумеваем когда молчим, но сути это не меняет.

Ситуация на самом деле сложная и за исключением редких специалистов мало кто знает реальную картину. А специалисты, которые прекрасно понимают, что произошло, но пока зарплату им платите не вы говорить правду вам они не обязаны, а часто и наоборот. Или вы верите в то, что финансово грамотные люди с необходимым доступом к информации и инсайдам из Приватбанка или Нацбанка будут по зову сердца заниматься тем, что нести правду в массы? Так это вам не к нам, это вам в Фейсбук – там бесплатных экспертов и инсайдеров много.

Версий произошедшего с Приватбанком по большому счету две. Просто каждая из них имеет массу вариантов, которые не отличаются в принципе. Так что для большинства причина произошедшего с Приватом это вопрос веры. Кому вы верите больше - Коломойскому или Гонтаревой с Порошенко?

Джерело: site.ua

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