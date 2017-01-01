Кордон України з Росією – рів із крокодилами

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прозорі кордони з Росією обходяться Україні дорожче, ніж рів із крокодилами

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Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная заявила, что реализация проекта «Стена» на границе с РФ приостановлена, потому что не хватает денег. Помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян это заявление опроверг и пообещал, что строить будут.

Оставим в стороне эту дискуссию чиновников и сосредоточимся на главном. Мне кажется, все согласны, что прозрачные границы с РФ обходятся нам дороже, чем ров с крокодилами. И ее строили. Не так быстро, как хотелось (хотелось вообще уйти в прошлое на пять лет и построить заранее, а лучше на 25), финансировали по мере возможности. Не останавливались.

Была еще одна проблема – где ее строить на восточном фланге? Если оккупация Донбасса надолго – логично стоить по сегодняшней линии разграничения. Но наш главнокомандующий пообещал, что АТО займет несколько дней или часов. То есть строить придется там, по законному государственному кордону. Вот так два года и ждем решения – где же строить. Но по Харьковской и Сумской области все очевидно – есть граница, которую нужно укрепить и превратить в жесткую линию обороны. Понятно, что непреодалимых укреплений в 21 веке не бывает, но серьезное препятствие создать необходимо. В случае прямой агрессии это даст нам время – самый ценный ресурс на войне.

Страны Балтии и Скандинавии уже этим активно занимаются. Значит – приоритетное финансирование и жесткий контроль за выполнением работ. Дискуссии допустимы только о том, чем заполнить этот самый глубокий ров – патриотично настроенными крокодилами или концентрированной кислотой. А у нас чиновники спорят – есть деньги на проект или нет. Не о том спорите. Уважаемый премьер-министр, вы уж разберитесь пожалуйста в ситуации. А то экономия в любой момент закончится незваными гостями. Которые хуже… да хуже всех, если сравнивать.

Джерело: site.ua

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