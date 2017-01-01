Милосердна Феміда. Як українські суди прощають сепаратистів

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські суди занадто часто прощають сепаратистів

Мовою оригіналу

Вчера утром в Мариуполе полиция по тревоге начала операцию по зачистке города и охране порядка. Основная задача – вырвать у пророссийской змеи ядовитые зубы, то есть конфисковать оружие и взрывчатку, которые в любой момент могут быть использованы против украинской армии или мирных жителей. Подобные операции проводились и ранее. И кроме оружия в руки правоохранителей попадали и его владельцы. Впрочем, личности пособников оккупанта в Донбассе давно не являются секретом.

На сторону оккупанта переходили чиновники, правоохранители и даже главы местных органов власти. Вертикаль, выстроенная Януковичем и его соратниками, под эту задачу и была «заточена». Мэры, депутаты местных советов, организаторы «референдумов» и агитаторы – кто же их не знает? Все знают. В лицо и по фамилиям. Вот только работа полиции, даже с успешным задержанием, ничего не гарантирует. И даже собранная качественная доказательная база – тоже не спасает. Не верите? Тогда вам немного фактов. Совсем немного – на самом деле перечислять можно очень долго.

На днях Дружковке суд приговорил 46-летнего местного жителя к пяти годам тюремного заключения за активное участие в организации и проведении сепаратистского псевдореферендума в Донбассе весной 2014 года. Пособник боевиков признан виновным по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Тяжелая статья. Так он не рядовым агитатором был, а главой «комиссии». Организовал процесс, руководил людьми, передавал боевикам результаты. Но обвиняемый уже на свободе. Да, он получил свои пять лет, но… с испытательным сроком на один год. Украинская Фемида милосердна к сепаратистам. Они с украинскими активистами поступали гораздо жестче.

Идем дальше? В марте 2017 года суд Дружковки вынес аналогичный приговор - пять лет тюрьмы с испытательным сроком в один год уже другому организатору «референдума» боевиков. А некоторые мэры вообще на своих должностях. То есть ребята хлебом и солью встречали диверсантов, помогли им укрепиться, давали технику для построения блок-постов. Агитировали, помогали проводить «референдумы». Нежно и с поклонами передавали власть оккупантам. А когда украинская армия и добровольцы освободили свою землю, заплатив за это кровью, спокойно вернулись в свои кресла. Ну, может немного понервничали. Под следствием одна Нелли Штепа, остальные в полном порядке.

В октябре 2016 года уже в Мариуполе суд признал жителя города виновным в преступлениях против нацбезопасности Украины, однако отпустил его при условии 2-летнего испытательного срока. Статья 109 УК, часть 3, но в соответствии со статьей 75 УК, было решено освободить его от отбывания наказания с установлением 2-летнего испытательного срока. Ранее Константиновский районно-городской суд (Донецкая область) выпустил под залог сепаратистку Светлану Астахову, которую боевики прозвали «наш комбат».

Легким испугом отделался и мэр Дебальцево Владимир Проценко. Его вина заключалась в том что 5 мая 2014 года, он, будучи городским головой г. Дебальцево, умышленно, с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины вопреки законам Украины, председательствуя на 74 внеочередной сессии Дебальцевского городского совета 6 созыва, вынес на рассмотрение сессии вопрос о выделении помещений для проведения в г. Дебальцево Донецкой области так называемого референдума 11.05.2014 года о предоставлении статуса государственной независимости самопровозглашенной «Донецкой народной республики». В приговоре суда говорится, что в действиях Проценко отсутствует состав криминального правонарушения.

Я писал уже про поразительное милосердие украинской Фемиды к сепаратистам? Да, чуть выше. Интересно, если у них снова будет шанс помочь российскому агрессору, они согласятся или будут всю жизнь любить Украину за проявленную доброту? Иногда люди путают милосердие со слабостью. А любое ненаказанное преступление порождает новое. Азбучные истины, которые не стоило бы забывать.

Джерело: Еспресо ТВ

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»