Мінські угоди перетворилися в мертвого коня

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

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Лікувальні властивості хрону: якщо його покласти на що-небудь, то відразу стає легше.

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Это, если коротко, полная информация о состоянии, выполнении и перспективах Минских соглашений. Которые Украине пытается впихнуть Россия, при некоторой поддержке наших «партнеров» в Евросоюзе.

Так вот, тут глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в Москве заявил, что нарушение границ в Европе не может быть принято, но нужно «пытаться понять» интересы России, чтобы продвинуться в глобальном контексте. Он заявил, что другого пути для этого, кроме как выполнить Минские соглашения по всем пунктам, нет.



Минские соглашения это что-то вроде Священного Писания, в государстве тайных еретиков. Этот как лозунг «Слава Украине» и отзыв «Героям Слава» для коррумпированных чиновников. Ритуал. Пустые слова, которые принято часто произносить в приличном обществе. Без всяких последствий. Они существуют, они безальтернативны, но всем глубоко плевать на них. Никто не собирается выполнять, но все охотно упоминают всуе.



Они иногда мне напоминают лошадиных барышников, которые везли лошадку клиенту, но по пути животное умерло. И вместо новой сделки нам рассказывают, что окрас и длина хвоста полностью соответствуют договору, из всех мертвых лошадак эта самая резвая и если ее шевелить, то от живой не отличить. Ну, учитывая форс-мажор, продавец еще готов немного подвинуться по цене и подарить седло. Минск-2 сегодня это именно попытка торговли мертвой лошадкой. От которой уже понемногу начинает пахнуть. Все, проехали. Невыгодное никому соглашение с широкой возможностью толкования и очередности пунктов мертвое. Мертворожденное, если быть честным до конца. Хватит уже шевелить его палочкой и торговаться. Померла, так померла. Давайте думать, как жить дальше.



Минск в том виде, в котором его хочет видеть Россия не будет выполненным никогда. Пусть дипломаты хоть голос сорвут, но Особого статуса Донбасса, тотальной амнистии и превращения боевиков в «народную милицию» с защищенной статьей финансирования всего этого праздника жизни из украинского бюджета не будет. Не будет – специально повторяю для сторонников Нормандского формата и принятых соглашений, от которых якобы нельзя отказаться. Эта схема означает крах украинского государства. И не важно – ждет нас в течение года парад суверенитетов или массовые акции протеста с выносом президента и Верховной Рады в столице.



Попытка провести Особый статус Донбасса в формате Минских соглашений практически гарантирует уничтожение Украины. Это очевидно любому умному человеку. В том числе на Банковой, на Грушевского и даже в Кремле. Поэтому этот сценарий не пройдет. И вместо вялых попыток выжать что-то из Минска-2, лучше вернуться в реальность. Нам нужно прекращение огня и возврат пленных. С территориям все не так просто – Украина их готова забирать только на своих условиях. Без всяких особых статусов. Или отрежет – такие варианты тоже имеют поддержку в обществе.



Вот вокруг этих тезисов и стоит строить Минск-3 или Нормандский формат, что там у них еще есть из красивых названий. Лошадка мертвая. Нет смысла ее шевелить или прикрывать важными международными соглашениями. Не поможет. Любой ветеринар подтвердит.





Джерело: Донецкие вести

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