НАБУ і ГПУ. Порахували - розплакалися ...

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

А чи не порахувати нам, панове заможні кроти, пропонував друзям герой мультфільму про Дюймовочку.

Мовою оригіналу

Мы, конечно, не кроты. Да и состоятельными нас часто называть трудно. Но раз уж как-то платим налоги, то посчитать иногда тоже полезно.

Итак, отчитывались сразу Генпрокурор и глава НАБУ. У людей, прямо скажем, накопились вопросы по работе этих ведомств и по результатам. Луценко всех заверил, что Генпрокуратура свой хлеб ест не зря. За прошлый год в бюджет государства вернули украденных 10 миллиардов. Бюджет ГПУ 3 миллиарда. Считаем, получаем плюс в 7 миллиардов. Годится, работайте. Имидж этому ведомству исправлять придется годами, да и чистить еще основательно просто необходимо. Но предприятие, которое принесло Украине 7 миллиардов за год, имеет право на жизнь.



Идем дальше – НАБУ. Самый распиаренный орган, который должен внушать ужас украинским коррупционерам на самых высоких постах. Бюджет 500 миллионов. Вернули в госбюджет 100 миллионов. Общий итог – мы потеряли на этих ребятах 400 миллионов. Если отбросить в сторону карго-культ вокруг НАБУ и красивые рассказы от лояльной антикоррупционной общественности, то можно констатировать просто – инвестиция оказалась неэффективной. То ли сама идея была ошибочной. То ли кадровый вопрос пустили на самотек и не те люди выбрали не тех специалистов. Но в результате мы получили дорогую, но совершенно бесполезную контору. Которая ест в пять раз больше, чем приносит в казну.

Можно сказать, что у нас неэффективные и коррумпированные суды. И это будет чистой правдой. В 2016 году за коррупцию осудили 492 человека. По представлению ГПУ, кстати. Реальное лишение свободы из них получили только 32 фигуранта. То есть вопросов к нашим гуманным законам и не менее гуманным судам очень много. Но возвращаясь к правоохранителям – у НАБУ и ГПУ суды одни на всех. А результат разный. Так что депутатам нужно таки менять УК, если уж мы хотим держать коррупционеров в напряжении. Ну а в консерватории тоже нужно что-то подправить. В смысле, в НАБУ…



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