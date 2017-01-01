Народні обранці знову грають з мовою

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

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Народні депутати України знову вирішили повернутися до одного з найбільш конфліктних питань – мови

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В Верховной Раде 19 января был зарегистрирован законопроект №5670 «О языке». Его авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Грядет большая война – даже не сомневайтесь.

С точки зрения логики тут вообще говорить не о чем. Никаких особых эмоций – есть независимое государство Украина, есть государственный украинский язык – какой еще нам использовать в государственной и общественной жизни? Школы, ВУЗы, прочие учреждения от Полтаваоблэнерго до Ирпеньского горгаза – для всех логично и естественно говорить на государственном языке. Тут двух мнений быть не может. Но украинская политическая жизнь и логика – вообще в разных весовых категориях. И истерика про защиту русскоязычного населения – только часть предстоящих нам больших политических скандалов.



Ситуация будет развиваться, как в сексе у сложившейся пары с применением надежных контрацептивов. Результата никто не ждет – важен сам процесс. Забавно будет наблюдать за политическими шпагатами тех партий и лидеров, которые с одной стороны патриоты, а с другой постоянно заигрывают с Москвой и пророссийским электоратом. Им придется выбирать – с умными или с красивыми. И если у Партии регионов и ее осколков с новыми названиями все просто, то Тимошенко будет сложно найти правильные слова.



Авторами языкового законопроекта стали 33 депутата из разных фракций. Что сразу дает основания делать оптимистичные прогнозы по его принятию. Авторы не скрывают, что предложенный ими законопроект - это своеобразный ответ на печально известный закон»Об основах государственной языковой политики» народных депутатов от Партии регионов Кивалова и Колесниченко. Пикантности ситуации с юридической точки зрения придает тот факт, что Верховная Рада проголосовала за отмену закона регионалов. Но результаты того голосования до сих пор не подписаны. Зато сам закон одновременно оспаривают в Конституционном суде. Привязываться к этой длинной песне со своими законами не имеет смысла – только увязнешь. Так что закон Кивалова-Колесниченко выносим за скобки, и пусть он умрет по одному из вариантов на усмотрение политиков или судей. А мы пока оценим то, что депутаты предлагают принять в ближайшей перспективе.



По большому счету авторами нового закона могли бы быть не 33 депутата, а известный интернет-герой «Капитан Очевидность». И если президент подпишет решение Верховной Рады об отмене шедевра творчества «регионалов», то действующих уже норм вполне хватит. Судите сами – в тексте законопроекта предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан. По факту к этому уже давно пришли – государственные служащие общаются и ведут переписку на государственном языке. Спасибо, Кэп, но иначе и быть не может. Ну а упрекнуть сотрудницу Пенсионного фонда, которая объясняет какие-то нюансы старушке на русском или венгерском, желающих очень мало. Идем дальше?



Украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в ВУЗах это не предусмотрено. По факту это уже есть. Закрепить отдельной юридической нормой эту практику можно, но придется учитывать нюансы. Технические ВУЗы очень активно используют английский и немецкий языки, потому что масса современной аппаратуры производится и разрабатывается в Германии и англоязычных странах. Современному инженеру-электронщику без немецкого и английского никак. Ну а врачи, как всегда, шагу не могут ступить без знания латыни. Так что перегибы на местах, о которых могут забыть политики, добавят головной боли.



Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров. Снова переходим из зала Верховной Рады в реальность – все так и есть. Практически все фильмы, которые снимают в Украине и для украинской аудитории – на украинском. Просто потому что такие условия проката. Ну а если эксцентричный мексиканский миллиардер захочет снять фильм в Украине для своей страны на испанском языке – в чем проблема? Лишь бы за гостиницу исправно платили. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка. Эта норма действует уже сейчас. Отдельные нарушители вызывают на себя такой шквал критики общества, что государство просто не всегда успевает наказать их сильнее.



Но есть в законе и новшества, которые вызовут самые горячие дискуссии. Например, украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Телерадиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию. Тут есть определенные вопросы. Когда государство требует использовать государственный язык в государственных структурах – это логично и безальтернативно. Но при выходе на рынок нужно быть аккуратнее.

Если кто-то хочет выпускать газету для венгров тиражом две тысячи экземпляров на венгерском языке – в чем проблема? Электронные СМИ, которые ни на какую финансовую поддержку государства не рассчитывают – кто вправе им диктовать? И как это предполагается сделать технически? Если все ученые еще Януковичем СМИ давно перенесли свои сервера в Нидерланды или Германию, от цепких лап правоохранителей подальше. Давить можно исключительно на тех, кто работает легально, а с анонимными СМИ бороться бесполезно. Разве что закрутить гайки доступа к интернету по образцу Китая и еще нескольких государств. Тут авторы закона совершенно не владеют ситуацией.



Единственной действительно новой нормой, которую реально воплотить в жизнь, в законе является определение меры наказания за антиукраинские призывы. Так, за попытки «внедрения в Украине официального многоязычия» может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины). Публичное неуважение к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины). Но тут не нужен новый закон, достаточно внести изменения в Уголовный кодекс.



Таким образом, законопроект имеет серьезные шансы быть принятым в Верховной Раде, но практически никак не влияет на объективную реальность. Кроме кары для отдельных противников Украины, которые по глупости своей вредят не тайно, а выступают с шумными заявлениями. Тоже враги, но наименее опасные, в сравнении с реальными террористами.



Очевидно, что авторы не собирались бороться с латынью в медицинских университетах или с малотиражными газетами на польском или венгерском языках. Главная задача – покончить с доминированием языка страны-агрессора в украинской реальности. Это действительно важно. Разрушить коммуникацию между российскими пропагандистами и русскоязычной аудиторией давно стало необходимостью. Вот только кавалерийским наскоком она не решается. Тут нужна тщательная хирургическая работа, а потом длительная терапия. И это вполне реально – достаточно вспомнить истерику вокруг проката фильмов на украинском языке в кинотеатрах. Все получилось, не одномоментно, но получилось.



Безусловно, сейчас мы получим большую истерику в российских и подконтрольных России украинских СМИ про притеснение русскоязычного населения. Да, мы дали им роскошный повод. Подключатся политики, эксперты широкого профиля и нужные врагу журналисты-страдальцы. Но с другой стороны – они и без повода отлично справлялись. Сами все придумывали, сами захлебывались в истерике и травмировали читателей. Так что на этот аспект можно внимания не обращать. Собака лает, а караван идет. Даже если у собаки бешенство – нет смысла останавливаться и вступать в дискуссию…

Джерело: Донецкие вести

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