Навіщо Україні Міністерство культури?

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

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The Beatles

«Бітли» заробляли концертами і продажем платівок. Бюджет Великобританії вони не чіпали

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Чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее надо меньше кормить и чаще доить. Такой вот рецепт, автором которого, мне кажется, можно считать бывшего премьера Николая Азарова. Не работает эта схема. И мощный старик Никола Янович успел в этом убедиться. И если государство Украина хочет быть эффективным сервисом, то оно должно тратить наши деньги разумно и по согласованию с налогоплательщиками.

Советские традиции тут совсем лишние. Пример богатого Запада – не всегда работает. Бедная и воюющая страна должна экономить. Не на армии или полиции, это понятно. Но отсекать лишнее от расходной части бюджета просто необходимо. Общество платит за те услуги, в которых нуждается. Что сверх того – за отдельную плату на свободном рынке. Это честно по отношению к налогоплательщикам с одной стороны и хороший естественный отбор с другой.

Мужчины и коты с рождения, на генетическом уровне, обладают умением с жутко деловым видом лежать на диване. А люди, привыкшие со времен СССР сидеть на бюджетном финансировании, могут с полной уверенностью в собственной правоте делать вид, что это нормально. Им даже в голову не приходит, что деньги можно (и нужно) зарабатывать. Они далеки от мысли, что в обмен на наши налоги мы хотим получать конкретные и нужные услуги. По собственному выбору. А не как при нерушимом союзе свободных республик – курицу купить можно, но в нагрузку вот тебе две банки морской капусты. Государственные услуги «в нагрузку» за твои деньги – это нечестно. И дорого, черт побери. Последний пример – Министерство культуры.

В бюджете 2017 года на его работу предусмотрено 3,354 млрд грн. Это серьезная прибавка – в 2016 году на Минкульт выделяли 2,6 млрд. На мой взгляд, и в 2016 выделенные 2,6 млрд. финансирования это ровно на 2,6 млрд. больше, чем нужно. Ну а такое повышение объяснить можно только косностью мышления и дурной привычкой финансировать культуру и искусство из народного кармана, не спросив людей. При Союзе за счет бюджета финансировали все – книги, кино, театры, самодеятельность и прочий балет.

Причина на поверхности. Это были не просто артисты, творцы, писатели и музыканты. Это были бойцы идеологического фронта. Пропаганда – оружие прогрессивного советского строя против загнивающего Запада. Так себе, кстати, оказалось оружие. Если судить по результату. Голливуд без всякой бюджетной поддержки победил советский кинематограф, как Кличко случайного хулигана. Союз распался, Украина получила независимость, но привычка содержать близкую к государству культуру и искусство осталась. Как по мне – привычка эта вредная. В первую очередь для культуры.

Возьмем Днепр. В начале декабря прошлого года областной совет Днепропетровщины принял бюджет на 2017 год. На театры региона в нем было предусмотрено 100 млн грн, что примерно на 10% больше, чем было выделено на культуру в 2016 году. Друзья, я приезжал недавно – у вас дорог нет. За редким исключением нет. У вас состояние больниц такое, что мэр Филатов в шоке был. Школы, садики, больницы, инфраструктура в области часто вызывает тоску и желание развидеть это навсегда. Вы в самом деле уверены, что правильно расставили приоритеты?

В юности я искренне уважал людей, которые способны неделю жить впроголодь, но купить пластинку битлов. Но с годами приоритеты изменились. Да и битлы зарабатывали, кстати, концертами и продаже пластинок. Бюджет Великобритании они не трогали. Потому что государство это сервис, у которого люди покупают самые необходимые услуги. Например, безопасность. Инфраструктуру. Но никак не музыку и песни. Неужели в Днепре творческие люди и коллективы настолько уступают ливерпульской четверке? Да быть того не может. Молодые группы успешно развиваются, пишут песни и немного зарабатывают, выступая в клубах. Это стало модным. Заработав имя, люди уже собирают концертные залы. И мы ходим на концерты, голосуя заработанной гривной за их право посвятить все свое время творчеству. Это честно. А собрать с нас налоги и выделить бюджетное финансирование на усмотрение чиновников – наглость.

С театрами, кстати, та же история. И если не брать Киев (все-таки столица), а вернуться в Днепр, то все тоже очень интересно. Например, глава первичной профсоюзной организации Академического театра оперы и балета Днепра Татьяна Каплунская сетует, что зарплата хорошего артиста у них составляет порядка 400 долларов. Но на гастролях с ведущими украинскими театрами (а это не только столичные – это Одесская и Львовская оперы в том числе) артист зарабатывает эти деньги в формате гонорара за один день. Бинго, черт побери! Меньше крупных и нищих театров. Как показал опыт Киева – камерные театры нарасхват – билетов не достать, цена значения не имеет. Их только на Подоле четыре – нет билетов за две недели. Ну и гастроли успешных театров – просто прекрасное решение. Высокие гонорары артистам, а зрителям возможность видеть и слышать их в своем городе. Бюджет не нужен, творческие люди и их ценители отлично взаимодействуют на уровне культуры и финансов.

Государственное финансирование пропаганды на войне имеет право на существование. Хотя, как показывает опыт «Минстеця», от волонтеров, не связанных с госструктурой журналистов и разного рада лидеров мнений в соцсетях пользы гораздо больше. И это не стоит бюджету ни копейки. Государственное финансирование той культуры и искусства, за которые люди при свободном выборе платить не хотят – несусветная глупость. И нецелевое использование наших налогов. Мы платим налоги на армию, на полицию, на ремонт дорог. Это приоритет. Пока умирает в агониях прежняя советская система медицины и образования, мы платим и за них – куда деваться. Реформировать эти отрасли можно и нужно, но требуется время. Пока платим. Потому что они нам жизненно необходимы. Но оплачивать Минкульт я не вижу ни одной разумной и честной причины. Аргумент «А куда нам их девать, не закрывать же?» я не считаю логичным.

Некоторые сторонники сохранения советской системы (может, просто выгодополучатели от нее) приводят в пример старую Европу. Мол, в Австрии из бюджета содержат Венскую оперу. Не знаю. Не видел бюджета Австрии и сметы Венской оперы. Но точно знаю, что если в Австрии у ребенка находят рак – не нужно ставить посты в Фейсбуке, звонить знакомым журналистам и бизнесменам, собирая по копеечке деньги на его право жить дальше. Волонтеры в Австрии не собирают срочно на тепловизор бойцам, потому что каждую ночь одичалые ползут к блок-посту, пользуясь темнотой. Предлагаю просителям на «бюджетных денег культуру» сделать паузу. До каких пор? Я отвечу.

До тех пор, пока у нас нет денег на лечение даже не больных, а умирающих детей. Пока родители собирают копеечку к копеечке, глядя, как котенок угасает, но в бюджете денег нет. Я знаю о чем говорю, потому столько эмоций. До тех пор, пока защитники Украины нуждаются хоть в чем-то. Пока группа выходит на перехват возможной ДРГ без поддержки БТР, потому что их на участке всего два. До тех пор, пока полицейский, который может получить в любой момент пулю от злодея, считает гривны до зарплаты. Пока эти проблемы не решены, я не хочу платить за бюджетную культуру, доставшуюся нам от СССР. Решим главные проблемы – обсудим. А до тех пор – зарабатывайте самостоятельно.

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