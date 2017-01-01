Нова «зрада»: продавців побутової техніки змушують видавати чеки на товар

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо можна працювати з більшим прибутком і не платити податки – навіщо працювати легально?

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Пока мы тут обсуждаем нового аудитора для НАБУ, торговлю землей, пенсионный возраст и прочие сказки про МВФ у нас новая большая «зрада». Которую активно разгоняют в некоторых СМИ. Влада душит бизнес. Ну, такая вот она у нас. Если не сливает патриотов, то душит бизнес – тезисы не меняются. Но сейчас ситуация вообще веселая. Мне даже интересно, как они ее вытащат.

Итак, продавцы бытовой техники возмущены тем, что их заставляют выдавать фискальные чеки на товар. Я, как покупатель, наоборот только За. Потому что с непонятной бумажкой в случае поломки или брака я полностью зависим от порядочности продавца. А вот с нормальным чеком могу и в управление защиты прав потребителей пойти. Продавец эту разницу прекрасно понимает, потому при наличии у меня чека у него сразу «плюс сто» к добропорядочности и ответственности. Да, тщательно зафиксированный пациент практически не нуждается анестезии.

Ну, моя защита от некачественной техники – вопрос личный. Хотя для меня важный. А вот с точки зрения бюджета картинка выглядит вообще весело. У нас условно половину техники завозят и продают «в белую». С уплатой всех налогов и сборов. А половину, как выражаются сами поставщики «в серую». А теперь самое смешное! Цены у белого и у серого бизнеса практически не отличаются. Первый закладывает в цену налоги и свою прибыль. Второй эти две категории предпочитает не разделять, а оптом отправлять в карман. Интересно, как выгоднее работать и кто в результате останется на рынке? Ответ очевиден. Если можно работать с большей прибылью и не платить налоги – зачем работать легально? Еще один «большой секрет» открою. У государства Украина своих денег нет. От слова «вообще». Все деньги в бюджете – наши налоги. Мы вместе – от олигарха до предпринимателя с маленькой точкой на рынке, в этот бюджет вносим свою копеечку. Нет у государства своих денег. Весь бюджет – наши взносы. Если платят все, то можно выйти на разумный процент и этого хватит. Если кто-то уклоняется – остальным придется платить больше. Простая математика. Давайте уже как-то работать по одним правилам. Для всех. А не устраивать истерику в СМИ, чтобы сохранить свои схемы. Прикрывая их сказками про защиту малого бизнеса, который зачастую как раз чеки покупателям выдает.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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