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    Думки вголос

    Опозиційний блок знову кличе «русскую вєсну» в Маріуполь

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 22:25
    • Розсилка
    Фото: pravda.com.ua

    Якщо не розумієте, куди вас хочуть продати, поїдьте в Донецьк, подивіться, як виглядає «русскій мір»

    Мовою оригіналу

    Я так понял, Оппоблок зовет «русскую весну» в Мариуполь?

    Депутат этот местный на всю голову больной, палатки, листовочки про страшных нацистов и ущемления русского языка. Ребята, гоните этих тварей поганой метлой.

    Если не понимаете, куда вас хотят продать, съездите в Донецк, посмотрите, как выглядит русский мир. А потом берите этих депутатов вместе с их шестерками-агитаторами, заверните в их же палатки, довезите до Волновахи и волшебным пенделем отправляйте в ДРН.

    Украинский паспорт лучше отобрать в процессе, чтобы не могли вернуться. Это жестоко, но лучше они пусть уйдут туда, чем приведут русскую чуму к вам домой...


    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Маріуполь Опозиційний блок сепаратизм Донецьк
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