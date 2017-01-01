Опозиційний блок знову кличе «русскую вєсну» в Маріуполь
- Сьогодні, 22:25
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Розсилка
Якщо не розумієте, куди вас хочуть продати, поїдьте в Донецьк, подивіться, як виглядає «русскій мір»
Мовою оригіналу
Я так понял, Оппоблок зовет «русскую весну» в Мариуполь?
Депутат этот местный на всю голову больной, палатки, листовочки про страшных нацистов и ущемления русского языка. Ребята, гоните этих тварей поганой метлой.
Если не понимаете, куда вас хотят продать, съездите в Донецк, посмотрите, как выглядит русский мир. А потом берите этих депутатов вместе с их шестерками-агитаторами, заверните в их же палатки, довезите до Волновахи и волшебным пенделем отправляйте в ДРН.
Украинский паспорт лучше отобрать в процессе, чтобы не могли вернуться. Это жестоко, но лучше они пусть уйдут туда, чем приведут русскую чуму к вам домой...
Джерело: блог Кирила Сазонова