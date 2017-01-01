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    Думки вголос

    Про європейську систему безпеки та істерику Росії

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 17:37
    • Розсилка

    Європейську безпеку девальвують «зелені чоловічки» в Криму і «донецькі індіанці» - тобто буряти з армії РФ, яких саме Кремль перекинув на Донбас

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    «Ау! «в переводе на медвежий означает «Обед». «Фашизм» в переводе с российского государственного языка, означает, что кто-то не хочет жить в парадигме «дедывоевали», а желает быть свободным. От их влияния, от любой диктатуры, от планов Кремля. Потому что в их концепции все должны отключить мозг полностью и верить государственной пропаганде. Потому что верить ей, не отключая мозг, просто нереально. Как, в самом деле, можно ходить на парады с портретами Сталина, Ленина, Николая второго и иконами одновременно? Можно. Но только с отключением мозга.

    Итак, наша Верховная Рада снова взбудоражила соседей. Запрет на ношение георгиевских ленточек в Украине вызвал большой резонанс в Госдуме РФ. И вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что запрет георгиевской ленточки в Украине означает официальную фашизацию страны. Ребята, мы же не для России закон приняли, а для себя! Вам какое дело? Мы независимая страна, смиритесь уже с этим фактом. Но яровая настаивает на своем единственно верным пониманием истории и напоминает о Нюрбергском трибунале. Дождитесь уже суда в Гааге над Путиным, тогда и будете комментировать. По крайней мере, это хоть будет вас касаться. Что вам до украинских законов?!

    Дальше еще смешнее. По словам Яровой, безразличие Европы по отношению к «возведенному в закон беззаконию и гражданскому бесправию все более девальвирует европейскую безопасность». Запрет георгиевской ленточки в Украине на европейскую безопасность влияет очень слабо и только ее укрепляет. Равно как запрет на все символы тоталитарных и людоедских режимов – свастики, советского флага и прочих кровавых тотемов. Европейскую безопасность девальвируют «зеленые человечки» в Крыму и «донецкие индейцы» - то есть буряты из армии РФ, которых именно Кремль перебросил в Донбасс. Европейскую систему безопасности расшатывают корабли и самолеты России, которые с завидным упорством нарушают границы других государств. Кроме Турции, которая один раз, но очень убедительно преподала урок уважения к своим границам.

    Умные психологи говорят, что большинство проблем уходят из твоей жизни в момент принятия одного важного решения. Ты должен принять и смириться с тем фактом, что тебе никто ничего не должен. И никто не должен соответствовать твоим представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Украина в лице своего парламента, администрации президента, Минкульта и профсоюза розничных продавцов пива ничего не требует от России. Нам глубоко плевать всем и каждому, на какой образ соседи молятся, а на какой, простите, возбуждаются. Путин, Сталин, цари, святые, убийцы – ваша личная проблема. Половая драма, если хотите. Ключевое слово – ваша.

    Возможно, головы орла на российском гербе смотрят в разные стороны именно потому, что смотреть вперед страшно. Но это ваши проблемы, мы не требуем Госдуму РФ что-то там принять. И вы нас оставьте, пожалуйста, в покое. Отстань, страна огромная, или как там пели в старой песне… В цензурном варианте пусть будет так или «отцепитесь». Ну, вы меня услышали.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія пропаганда путінський режим
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