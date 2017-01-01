Референдум щодо НАТО: піар Порошенка чи життєва необхідність?

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

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Референдум щодо НАТО

У відносинах України з НАТО все досить добре і без референдуму. Але...

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Если черный кот перебегает вам дорогу, это значит только то, что животное спешит по своим делам. Больше ничего. И если Порошенко говорит, что хочет провести референдум по вступлению Украины в НАТО, это значит только то, что он действительно хочет его провести. Не факт, что проведет, может дальше заявления дело вообще не пойдет. Может, это новая затея пиарщиков президента, которая должна заменить нам непрерывно отодвигающийся обещанный безвиз.

Вопрос в другом – нужен ли Украине этот референдум?

Необходимо отметить, что в настоящий момент отношения Украины и НАТО достаточно теплые и продуктивные. Украина единственная страна, которая не являясь членом Альянса настолько погружена в мероприятия НАТО. Учения в том числе. Поддержка Украины в конфликте с Россией растет. Так на днях заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила о неизменности поддержки Украины Североатлантическим альянсом «с начала российских агрессивных действий». То есть никакого «конфликта в Донбассе» российский агрессор назван прямо.

В свою очередь генерал Бридлав, бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе во время выступления в Сенате заявил, что Дональд Трамп должен избежать ошибки Барака Обамы, который не решился предоставить Украине оборонительные вооружения. При этом разговоры о том, что США прекращают активное участие в операциях Альянса быстро свернули – все остается на своих местах. Разве что европейским участникам таки придется тратить на оборону больше, чем раньше, но это справедливо. Сам Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Петром Порошенко сообщил, что Соединенные Штаты будут работать над восстановлением мира вдоль украинской границы.

Другими словами, в отношениях Украины с НАТО все достаточно хорошо и без референдума. И в отношениях с США, которые можно назвать ведущим игроком Альянса, тоже неплохие перспективы. Тем не менее, референдум нужен по нескольким причинам.

Первая – сейчас очень удачный момент для такого решения. Есть соответствующая поддержка в обществе, а жертвы российской пропаганды как раз временно практически выпали из политических процессов. Не факт, что после возвращения Донбасса и Крыма ситуация не ухудшится. Зато вести переговоры нам будет гораздо веселее. Хотите вернуться в Украину? Мы идем в НАТО, смиритесь.

Ну и наконец закрепленное в Конституции стремление вступить в НАТО раз и навсегда поставит крест на политических спекуляциях в этом вопросе. Причем со стороны всех политиков. Так что не так важно, сколько в заявлении Порошенко пиара, а сколько заботы о безопасности страны. Дело хорошее – нужно проводить.

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