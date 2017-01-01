Росія хоче впихнути Україні ОРДЛО в новій упаковці

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Концепція змінилася.

После обещаний прожить без Украины вообще, либо захватить «освободить» территорию всей Донецкой и Луганской области от Украины власти ОРДЛО сменили пластинку. Теперь они хотят переговоров с Киевом. На равных, в формате конфедерации. И если планы по захвату новых территорий или победоносной войне ДНР с Великобританией можно списать на низкое качество спиртных напитков в непризнанной республике, то переговоры с Украиной явно прописаны в новой кремлевской методичке.

В принципе, ничего принципиально нового не прозвучало. Кроме, разве что, слово «конфедерация», которое бывшему торговцу курятиной, а ныне «главе» всея ДНР далось явно не с первого раза. Федерация уже выскакивает без проблем в любом состоянии, а вот при чем тут конь и где потерялся мягкий знак товарищу Захарченко понять было сложно. Хотя конь тут как раз очень при чем. Не секрет, что грустной лошадкой злые языки называют главу российского МИДа Сергея Лаврова, за его внешний вид и яркий интеллект.



Так вот, этот самый Лавров заявил, что Москва обещает влиять на боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик», чтобы те выполняли минские соглашения. Об этом он сообщил после переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. Конечно, европейцы в последнее время здорово раздражают Лаврова и его хозяина, но после жестких действий американского президента в Москве решили, что лучше «включать заднюю» на переговорах с европейцами. Не так болезненно идет процесс. Потому что представители ЕС общаются в формате диалога и глубокой озабоченности, а Дональд Трамп просто указывает руководству бензоколонок – что и как те должны делать. А это обидно и плохо для имиджа.



Получив новую методичку в Донецке быстро перешли от угроз к мирным планам. Выучивший новые слова Захарченко уже объявил, что рассматривает возможность сосуществования недореспублики с Украиной на конфедеративных началах. По большому счету за этими туманными формулировками легко разглядеть знакомые очертания столь любимого Кремлем проекта «Особого статуса». То есть у них своя власть, свои законы, свои правоохранители, суды и вооруженные силы. В качестве жеста доброй воли вожди ОРДЛО готовы делегировать своих представителей в украинскую Верховную Раду. С правом вето на любое внешнеполитическое решение нашего парламента.



В качестве ответного жеста Украине будет позволено и предписано кормить всю эту компанию по защищенной статье бюджета и отказаться от уголовного преследования бандитов и террористов. Роскошное предложение, не правда ли? Именно так это и будет выглядеть, потому что никакой конфедерации с непризнанными республиками юридически быть не может. А мировое сообщество их не признает в обозримой перспективе. В общем, протухшую колбаску, которую мы не хотим покупать нам предлагают по прежней цене, но в новой коробочке и под видом товара по акции. Спасибо, кушайте это сами.



По словам размечтавшегося Захарченко, переговоры о «сосуществовании на конфедеративных началах станут возможны после того, как в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита». Хорошо, что он понимает всю нереальность данного сценария в настоящее время. Плохо, что в Кремле так и не поняли главного. Настолько украинская власть и правящая элита в Киеве уже не поменяются никогда. И дело не в том, что «партия войны» будет всегда иметь поддержку большого количества украинцев. Просто Оппозиционный блок и его случайные попутчики не смогут получить большинство. На очередных или внеочередных выборах – не смогут.



Война прочистила мозги далеко не всем избирателям, но многим. И если Россия собирается сохранять полный контроль над ОРДЛО, там будет скорее Приднестровье, а не «Особый статус в составе Украины». А если Россия уберет из Донбасса свои войска, Захарченко и компания будут не искусство дипломатии осваивать, а навыки бега зигзагами с награбленным. Для ВСУ работы на пару недель. Вот, собственно, весь нехитрый набор формул решения проблемы. Зря Захарченко слово «конфедерация» учил. Не пригодится. Лучше учить слово «капитуляция» и «чистосердечное раскаяние».

Джерело: Донецкие вести

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