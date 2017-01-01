Росія запустила в роботу старого агента без прикриття

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я добрався до новин і таки прочитав сенсаційну заяву одного з командирів бойовиків Ходаковського.

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У меня нет доступа к секретным материалам, думаю, что тут отреагируют МВД и СБУ. У нас есть только логика и возможность задавать правильные вопросы. Итак, к делу:

Ходаковский бывший генерал СБУ, командир донецкой Альфы. С первых дней поддержал агрессию РФ в Донбассе. Как вы считаете, это было спонтанное решение? То есть в городе появились «туристы», зашла денежка, пошел захват админзданий... а командир Альфы думает - что делать? Может, бросить налаженную жизнь, генеральскую карьеру, умножить на ноль положение семьи в обществе и рискнуть поиграть в эту непонятную муть? Я не верю. Слишком быстро и уверенно он действовал в интересах оккупанта.





Как не верю я и в то, что готовившие этот проект спецслужбы РФ тщательно готовили акции, логистику, заручились поддержкой местных ментов, а на генерала спецназа СБУ махнули рукой. Да, черт с ним, как-то все будет. Нет, конечно. Ходаковский однозначно был завербован российскими коллегами задолго до начала операции. Агент работал под прикрытием. Потом пришло время из под этого прикрытия выйти. Если принять этот факт, ответы на следующие вопросы будут простыми и логичными.



Почему Ходаковский жив в то время, когда большинство заметных полевых командиров уже перешли в «страну вечной охоты?» Те, кто стоял в самом начале операции, много знал и был засвечен в СМИ уже обживают котлы в аду.Некоторых достали даже в подмосковном ресторане. Потому что эта вся гопота сделала свое дело, а завербованный надежный агент еще нужен.



Почему в условиях, когда все даже тихие противники Захарченко отправились к праотцам, Ходаковский спокойно пребывает как бы в оппозиции, критикует шаги руководства фейковой республики, российские СМИ его охотно цитируют. И остается в живых - вот ведь парадокс. А потому что это не его инициатива - агент работает. Создает альтернативный информационный фон, прощупывает ситуацию. Или решает локальные задачи, как сейчас. С какой целью? Умный догадается.



А теперь последний вопрос. Вы предлагаете мне поверить на слово давно завербованному агенту российских спецслужб, который активно работает против Украины, в том числе и в информационном поле? Простите, а у вас нет задачки попроще? Эта мне не по силам...





Джерело: Донецкие вести

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