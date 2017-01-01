Чи перетвориться Україна на сюжет з фільму про дикого Макса?

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сесійна зала після закриття засідання Ради

Людина, яка зупинила російську армію і була пораненою, має право щось сказати в залі

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Итак, что сегодня произошло в Верховной Раде? Чтобы сразу не утонуть в лозунгах и эмоциях берем только факты, эмоции позже. Три фракции обратились к вице-спикеру Верховной Рады с совершенно законной просьбой – дать выступить с трибуны не народному депутату. А ветерану АТО, спецназовцу, защищавшему Украину в рядах вооруженных сил, а после демобилизации перешедшему на работу в национальную полицию. Получившему ранение во время защиты Украины. И оставшемуся служить в Донбассе – в далеко не самом спокойном месте.

Десять минут человеку выступить – не слишком большая жертва для депутатов послушать. Требование абсолютно законное, которое требует голосования. Просто потому что по регламенту в зал могут заходить только нардепы. Ну, мы же помним, как Лещенко прятался в зале от представителей следствия, которые принесли ему обвинения. В зал можно только депутатам. Но они вправе пригласить кого угодно – членов правительства, Генпрокурора, человека с улицы. И дать слово. 150 голосов «За» и никаких проблем. Тем паче три фракции обратились – были эти голоса.

Человек, который остановил российскую армию и был ранен, я считаю, имеет право что-то сказать в зале. Не диктовать, не блокировать, не угрожать – просто рассказать что-то важное. А рассказать именно в этом зале было что – потому что на полицейского вчера напал именно народный депутат. И, вполне вероятно, будет уголовное дело и возможно внесение представления о снятии депутатской неприкосновенности. Это важно услышать? Стоит 10 минут драгоценного времени депутатов? Как по мне – стоит. И тут Оксана Сыроид просто… закрывает заседание. Ветерану заткнуться, три фракции со своими просьбами значения не имеют? Регламент, закон Украины – не важно? Прекрасно, блин, просто прекрасно.

Пани Оксана, чего вы так испугались? Услышать что-то неудобное для фракции Самопомич? Услышать про то, что кто-то из ваших политических попутчиков ездит по стране с оружием и плевать хотел на закон Украины и на полицию? Услышать про то, что мы рискуем из нормальной страны превратиться в территорию, похожую на сюжет фильма про бешенного Макса? Когда закона нет и вооруженные банды воюют за контроль над территорией. А вот стоило бы услышать. Потому что это реальные риски для Украины, в разогревание которых Москва вкладывает все ресурсы – медийные, финансовые и политические.

Уважаемый вице-спикер, жаль, что вы в этот момент принимали решение. Оно незаконно и нелогично. К сожалению, спикера Андрея Парубия в этот момент не было в Раде. Он был на заседании СНБО, которое принимало решение о блокаде сотрудничества с захваченными ДНР и ЛНР предприятиями. Пока у вас политические игры, Турчинов действует быстро и жестко. И рубит к чертовой матери кремлевский сценарий, который нам пытаются навязать через марионеток в ЛНР и ДНР.

Не будет этого сценария. Пока компания блокадников с Парасюком и Семенченко устраивают спектакли и играют на руку Кремлю, «Кровавый Пастор» реально действует в интересах Украины. И мы выстоим, если депутаты поставят Украину и ее интересы на первое место, а свои политические амбиции на второе. Наши можно на третье, черт бы с ним уже. Или на четвертое. Главное, первое со вторым не путать. И не нужно бояться людей в военной форме. Пусть Мордор их боится…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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