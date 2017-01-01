Шулявський міст у майбутнє

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шулявський міст. Ранок 28 лютого

Ми занадто довго голосували за політиків, які брехали нам про красиве життя і обіцяли цукерку тут і зараз

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Теперь, когда все отписались и отшутились про мост на Шулявке, я вставлю свои 5 копеек. Смешно не будет, будет страшно и тоскливо. Кличко, конечно, виноват, но не так чтобы очень. Если бы соответствующая инспекция действительно проверяла объекты инфраструктуры, а не занималась поборами с бизнеса и чудом обнаружили угрозу – мост могли спасти. Но рухнул бы другой – через какое-то время. И рухнет, не сомневайтесь. Дело не в конкретном объекте, большая часть украинской инфраструктуры сейчас вот в таком печальном состоянии.

Мосты и дороги, трубы и электрические сети – за двадцать лет ремонт и замена носили точечный характер. Плюс, в процессе воровство и приписки стали, скорее нормой, чем отдельными случаями. Рано или поздно вся эта инфраструктура начнет сыпаться. Это цена того, что мы 20 лет делали вид, что социализм ушел не совсем, что можно сохранить низкие тарифы и делать вид, что все будет в порядке. Не будет. Я вам больше скажу – то же самое будет с бесплатным образованием, бесплатной медициной и неэффективным Пенсионным фондом. И по той же причине – попытке в условиях глобальной капиталистической экономики продолжать делать вид, что мы живем в СССР. Это можно, но наказуемо. Как сон – каким бы красивым он не был, рано или поздно придется проснуться.

Мы слишком долго голосовали за политиков, которые врали нам про красивую жизнь и сулили конфетку здесь и сейчас. Пони раздавали нам по тысяче гривен, сохраняли низкие тарифы, повышали зарплаты и пенсии. Реальных ресурсов для этого не было, причины были исключительно политические, так что все эти подачки народу кидали за счет перспектив. Экономили на инфраструктуре, боялись частной собственности на землю, не хотели делать образование и медицину платным товаром, махнули рукой на завершение срока эксплуатации энергоблоков на АЭС. Я не думаю, что они искренне верили, что все как-то само собой устроится. Скорее исходили из логики «После нас хоть потоп».

Поздравляю, потоп начинается. И мост – просто сигнал. Первая ласточка. Сыпаться все будет долго и масштабно. Я не верю, что ситуацию получится удержать. Нет такого количества ресурсов и политической воли. И вся надежда на то, что после большого обвала мы сможем построить что-то новое. Похоронив остатки социализма под обломками.

Джерело: site.ua

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