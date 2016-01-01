  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
    Думки вголос

    Смерть Мінських угод

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 10:50
    • Розсилка
    Мінські угоди
    Мінські угоди

    Давайте вже визнаємо реальну картину, попрощаємося з «Мінськом» і спробуємо знайти вихід у новому форматі, можливо, з новими учасниками переговорного процесу

    Мовою оригіналу

    Полное прекращение огня с 24 декабря, о котором вроде как договорились в Минске, закончилось вполне предсказуемо. Боевики из так называемых ДНР и ЛНР продолжают обстрелы на всех направлениях.

    Артиллерия калибра 122 миллиметра, 120- и 82-миллиметровые минометы, снайперский обстрел – в ход идет полный набор, кроме разве что «Градов». И это вполне ожидаемо. Кремлю совсем не нужен мир. Если бы Москва была заинтересована в прекращении боевых действий, на линии разграничения давно было бы тихо. Украина несколько раз объявляла паузу, не стреляя в ответ. Эффекта никакого.

    Что касается обмена пленных, то тут тоже все заканчивается на уровне обещаний. Как говорит Ирина Геращенко, которая занимается этим вопросом в Минском процессе, боевики сами ничего не решают. Сценарии пишутся в Кремле, а так называемые представители недореспублик просто транслируют ценные указания и часто даже не скрывают отсутствие возможности для маневра. А Кремлю не нужен обмен пленными ни в какой пропорции. Просто потому что украинские заложники имеют ценность для Москвы в политических торгах. Собственные граждане, а также «шахтеры и трактористы», попавшие в плен к украинским военным для Москвы никакой ценности не имеют. Их легко заменить. А кто захочет отдать ценных заложников в обмен на не представляющих никакой ценности собственных граждан?

    Читайте також

    Это наша реальность. Никакие соглашения с боевиками в Минске ни на что не влияют. «Минск-2» существует только на бумаге и в качестве ритуальной фразы для политиков. Альтернативы Минску нет, все стороны конфликта должны неукоснительно выполнять Минские соглашения – от этих мантр в реальном мире ничего не меняется. Нет никакого «Минска». Так бывает – в головах есть, а в реальности нет. И это необходимо признать.

    Просто для того, чтобы найти реальную альтернативу. В противном случае мы обречены бесконечно находиться в этой ситуации, когда под бесконечный переговорный процесс вообще ничего не меняется. Давайте уже признаем реальную картину, попрощаемся с «Минском» и попробуем найти выход в новом формате, возможно с новыми участниками переговорного процесса. Пока это не сделали без нас.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Мінські угоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Віталій Бала
    Віталій Бала

    Політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ