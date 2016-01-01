Смерть Мінських угод

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

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Мінські угоди

Давайте вже визнаємо реальну картину, попрощаємося з «Мінськом» і спробуємо знайти вихід у новому форматі, можливо, з новими учасниками переговорного процесу

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Полное прекращение огня с 24 декабря, о котором вроде как договорились в Минске, закончилось вполне предсказуемо. Боевики из так называемых ДНР и ЛНР продолжают обстрелы на всех направлениях.

Артиллерия калибра 122 миллиметра, 120- и 82-миллиметровые минометы, снайперский обстрел – в ход идет полный набор, кроме разве что «Градов». И это вполне ожидаемо. Кремлю совсем не нужен мир. Если бы Москва была заинтересована в прекращении боевых действий, на линии разграничения давно было бы тихо. Украина несколько раз объявляла паузу, не стреляя в ответ. Эффекта никакого.

Что касается обмена пленных, то тут тоже все заканчивается на уровне обещаний. Как говорит Ирина Геращенко, которая занимается этим вопросом в Минском процессе, боевики сами ничего не решают. Сценарии пишутся в Кремле, а так называемые представители недореспублик просто транслируют ценные указания и часто даже не скрывают отсутствие возможности для маневра. А Кремлю не нужен обмен пленными ни в какой пропорции. Просто потому что украинские заложники имеют ценность для Москвы в политических торгах. Собственные граждане, а также «шахтеры и трактористы», попавшие в плен к украинским военным для Москвы никакой ценности не имеют. Их легко заменить. А кто захочет отдать ценных заложников в обмен на не представляющих никакой ценности собственных граждан?

Это наша реальность. Никакие соглашения с боевиками в Минске ни на что не влияют. «Минск-2» существует только на бумаге и в качестве ритуальной фразы для политиков. Альтернативы Минску нет, все стороны конфликта должны неукоснительно выполнять Минские соглашения – от этих мантр в реальном мире ничего не меняется. Нет никакого «Минска». Так бывает – в головах есть, а в реальности нет. И это необходимо признать.

Просто для того, чтобы найти реальную альтернативу. В противном случае мы обречены бесконечно находиться в этой ситуации, когда под бесконечный переговорный процесс вообще ничего не меняется. Давайте уже признаем реальную картину, попрощаемся с «Минском» и попробуем найти выход в новом формате, возможно с новыми участниками переговорного процесса. Пока это не сделали без нас.

Джерело: site.ua

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