Україна штовхнула «Газпром» по чутливому місцю

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніщо з ранку так не піднімає настрій, як прочитання свіжих сепарскіх істерик з приводу ефективних дій України.

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Даже если эти сепары не из ЛДНР, а их ватные близнецы из Приднестровья. Некий «депутат Верховного Совета ПМР» Андрей Сафонов разразился целым конспирологическим трактатом по итогам тендера на поставку электроэнергии в Молдову.

Оцените масштаб «мысли»: «Итоги тендера продиктовала политика. А сформулировали эту политику Соединённые Штаты Америки, полностью контролирующие курс действующего руководства Украины, а также правых политических сил Молдовы. Цель этой политики – ликвидация ПМР, как российского союзника, путём экономического удушения и политической изоляции. …США и ЕС желают выдавить Россию из Молдовы. До сих пор Россия в значительной мере контролирует Кишинёв через газовую трубу и линии электропередач. На Западе решили покончить с этой зависимостью Кишинёва. ПМР попала под раздачу», - жалуется на горькую судьбинушку самопровозглашенный «парламентарий».



И кто же стал тайным орудием Госдепа? Вы, наверное, будете смеяться, но, по мнению приднестровских мыслителей, сия тайная миссия возложена на …ДТЭК Рината Ахметова, подписавшего контракт на поставку электроэнергии в Молдову с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г.



До этого электроэнергию в Молдову из Приднестровья поставляла тираспольская фирма «Энергокапитал». Она была посредником, и поставляла расположенной в Приднестровье МолдГРЭС природный газ, а взамен получала электроэнергию для правобережной Молдовы. Но так как за газ она не платила, то этот долг вешался «Газпромом» на Молдову. Такой себе незамысловатый кэш-генератор для «политической элиты» Приднестровья. И двойное «попадалово» для Молдовы, которая по замыслу московских организаторов схемы должна была оплачивать и приднестровскую электроэнергию и газ, из которого ее производили.



Почему московских? Ну, во-первых, газ газпромовский. А мы помним как «Газпром» любит перекрывать вентили должникам. Публично и перед телекамерами. То, что вентиль приднестровскому «Энергокапиталу» (не взирая на 6-ти миллиардный долларовый долг) не закрутили, может свидетельствовать лишь об одном – схема была освящена на самом высоком уровне.



Во-вторых, сама ГРЭС как бы тоже в российской собственности и давным-давно контролируется государственной компанией «Интер РАО ЕЭС», монополистом в сфере экспорта электроэнергии из РФ. Той самой российской госкомпании, председателем правления которой трудится Борис Ковальчук. Сын того самого Юрия Ковальчука, который входит в «ближний круг» кремлевского недоимператора. Ну не просто так же Ковальчук-старший попал под персональные санкции США в отношении лиц причастных к отжатию Крыма (кстати, под санкции попал и контролируемый Ковальчуком банк «Россия», став единственным юридическим лицом, упомянутым в санкционном списке).



Ринат Леонидович, хоть и зол безмерно по поводу недавней экспроприации своих шахт и заводов на неконтролируемой территории, но вряд ли участие ДТЭК в схеме выдавливания российских монополистов с молдовского рынка электроэнергии является его личной местью. Скорее всего, ДТЭК в этой истории выполняет сугубо техническую функцию экспортера – еще в 2016-м году компанию угораздило выиграть конкурс «Укрэнерго» на сечение в молдовском направлении. Да и сам контракт вряд ли состоялся, если бы не политическое решение Киева вывести на экспорт внебалансовые излишки дешевой атомной генерации. Вот не люблю хвалить чиновников и менеджеров госкомпаний, но то, что НАЭК «Энергоатом» сейчас обеспечивает 60% электроэнергии в Украине (в прошлые дореволюционные годы и до 50% не доходило) – факт. И то, что, даже не взирая на это, атомной энергии у нас все-равно профицит и блоки недогружены – тоже факт. А главное – атомщики планомерно шаг за шагом избавляются от сырьевой кабалы российского ТВЭЛа, увеличивая долю сырья американской компании Westinghouse.





Россиянам не помогла даже экстренная встреча 30 марта новоизбранных президентов Молдовы Игоря Додона (считающегося лояльным Москве, в отличие от прозападного правительства республики) и ПМР Вадима Красносельского. Фишкой встречи должна была стать публичная уступка для молдовской патриотической общественности в виде отказа от посредника в лице «Энергокапитала» (что частично замораживало проблему накопления газовых «долгов» перед «Газпромом»). Но предложенный украинской стороной ценовой микс (стандартная цена экспорта была смягчена дешевыми атомными излишками) оказался недосягаемой для работающей на газу приднестровской ГРЭС.



В итоге, Молдова как минимум на год избавляется от российско-приднестровского энергетического ярма; Украина – получает дополнительную экспортную выручку и оптимизирует загрузку атомных блоков; Россия и Приднестровье в лице ГРЭС «Интер РАО» - длительный творческий отпуск.



На российских сайтах уже взвыли по поводу громкой энергетической оплеухи. Риторика прогнозируемая – Украина, мол, не сможет выполнить контрактные обязательства. Да и наши «эксперты» не отстают. Но тут такое дело – осенью, помнится, те же люди хором предрекали веерные отключения. Но они так и не наступили. Даже двусторонняя блокада не помогла…

Джерело: Донецкие вести

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