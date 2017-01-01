Україна стає локомотивом антиросійської коаліції в Східній Європі

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

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Хороша новина в форматі анонса.

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Сегодня в Киеве стартует «10-й Киевский Форум по Безопасности». Это одно из ключевых событий в сфере безопасности, которые касаются Восточной Европы. А поскольку война именно здесь и именно агрессор с восточного направления угрожает всей Европе, переоценить невозможно. На этом можно было закончить, но хочу отметить два важных момента.\

Первый – актуальность проблемы, которые предстоит обсудить. Тут без вопросов – агрессор рядом, все это прекрасно понимают. Как понимают и то, что объединение усилий значительно упрочит наши позиции. Речь не только о военном потенциале или поддержке оружием и деньгами. Общая безопасность это еще и комплекс мер в экономике, гуманитарной сфере, информационной защите наших стран. Общий интерес объединяет, так что нам есть, о чем поговорить, есть смысл вырабатывать общую долговременную стратегию. Потому что пока Париж и Берлин выражают глубокую озабоченность, разбираются с Брекситом и выстраивают отношения с новым главой США, наши ближайшие соседи гораздо лучше понимают, что угроза исходит именно от России. Блок по безопасности от Украины будут представлять Секретарь СНБО Александр Турчинов и Владимир Горбулин.





Нам есть о чем поговорить и над чем работать вместе. Общее противодействие российской агрессии – именно такие формулировки используют участники. В общем, настрой правильный, а общую позицию Украины, Польши, Румынии, стран Балтии Западная Европа просто обязана принимать во внимание. К тому же США с большим интересом смотрят на действия «молодых европейцев», считая, что именно восточная часть ЕС плюс Украина могут стать гораздо более надежными партнерами и союзниками, чем «старая Европа». И сигнал от государств, объединяющихся вокруг общей стратегии, гораздо интереснее, чем переговоры с каждой отдельной страной.



Второй момент – это авторитет мероприятия, который определяет статус гостей. Когда на одной площадке собираются те, кто принимает серьезные решения, это всегда важно. Тут все на уровне – в Форуме примут участие четыре премьер-министра. Украинский и трое его коллег от стран Балтии, которые приезжают по специальному приглашению Арсения Яценюка, депутаты парламентов разных стран, министры, политические лидеры. Польша, Румыния, ну и НАТО, партнерство с которым для обеспечения безопасности нужно развивать, чем активнее, тем лучше. Альянс будет представлять заместитель Генерального секретаря и члены парламентской ассамблеи.



Интересным будет выступление представителя Литовского сейма, бывшего премьера Литвы Андриуса Кубилиуса, который представит проект «Европейская стратегия в поддержку Украины». Его уже назвали «планом Маршала для Украины». Стратегия была утверждена на недавнем съезде Европейской народной партии. Перечислять гостей и структуры, которые будут представлены на киевском форуме, слишком долго. Если лаконично – уровень очень высок.



Форум по уровню участников и процессов беспрецедентный. Первый раз такое мероприятие прошло в 2007 году по инициативе фонда Арсения Яценюка «Открой Украину». Но тогда, десять лет назад, слишком мало политиков могли представить, что через несколько лет от теории нам придется перейти к практике, а война станет реальностью. В 2017 это одна из важнейших площадок, на которой будут принимать решения. В Киеве. Что вполне логично – именно на долю Украины выпала самая тяжелая ноша отражать прямую агрессию. И поэтому украинцы теперь уже не только благодарные слушатели, но и очень полезные лекторы.

Джерело: Донецкие вести

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