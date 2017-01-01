Замах на Геращенка: Росія - країна, яка нагадує скажену агресивну собаку

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Геращенко

Москва віддає перевагу стилю ранніх дев'яностих - вбивствам

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Нового как бы ничего. Ряд украинских депутатов, чиновников и журналистов, включая Антона Геращенко, вызывают у Кремля бешенство. Это для меня не новость. Но я уже как-то привык, что в таких случаях в ход идет пиар-компания и юридические ходы.

Карикатуры на кровавого Пастора, проплаченные новости о якобы вечеринке в честь миллиарда Яценюка, подлые видео из интимной жизни известного журналиста - игра грязная, но что вы хотели? Это информационная война и все уже как-то привыкли. Но Москва предпочитает стиль ранних девяностых - убийства. Блин, при всей жесткой политической борьбе в Украине никому даже в голову не приходит убивать оппонентов. Дискредитировать, подставлять, ждать момента для удара из всех информационных стволов - это да. Но убивать давно бросили, потому что, черт побери, мы же не звери. А у них вот такие решения.

Все-таки эта страна все больше похожа на бешеную собаку, с ее бессмысленной агрессией. Респект нашим силовикам. Суд должен быть публичным и показательным... Да, главное. Если они легко дают взорвать политика, у них не дрогнет голос отдать команду на теракт просто в публичном месте. Харьковчане знают о чем я...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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