Чому деяким українським спортсменам чужий патріотизм

Леонід Швец Журналіст

Леонід Швец

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Честь країни, яку захищає національна команда, якимось чином для діячів спорту виявляється відокремленою від честі Батьківщини, яку захищають солдати.

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Активный участник благотворительного фонда «Народная армия», награжденный знаком «За заслуги перед Вооруженными силами Украины», и просто футбольный нападающий Роман Зозуля был, как известно, весьма неприветливо встречен болельщиками испанской команды «Райо Вальекано».

Для местных леваков тризуб на футболке украинца оказался слишком сильным раздражителем. На защиту игрока кинулись и наши, и испанские вменяемые люди и организации.

Пока развивалась вся эта история с Романом Зозулей, который оказался слишком большим патриотом своей страны для «Райо Вальекано», жизнь не стояла на месте.

Марко Девич, любимец украинской публики — помните, как в 2008 году все радовались, когда сербский игрок получил наше гражданство? — наконец, нашёл себя в футбольном клубе «Ростов» и даже забил свой первый мяч за эту команду, пусть и в товарищеском матче. И очень Марко, по его словам, хочет ещё сыграть за сборную Украины.

А Анатолий Тимощук, который так красиво бегал с украинским флагом после победы «Баварии» в финале лиги чемпионов в 2013 году, где он не сыграл ни минуты, сейчас пытается договориться о трудоустройстве в «Зенит» и играет за другую питерскую команду — любительскую «Смену-76».

Два мяча недавно забил, порадовал болельщиков. Толя, рекордсмен по числу игр за сборную Украины, выступления на национальном уровне завершил, сообщив болельщикам, что «было огромной честью представлять Украину на футбольном поле и за его пределами».

Слыхал ли что-то Девич о роли Ростова как ключевой опорной базы в российской экспансии в Донбассе? Наверняка забегают «отпускники» на матчи расслабиться, семечки погрызть. Может, Тимощуку ничего не известно о питерской Михайловской артиллерийской академии, курсанты и выпускники которой практикуются в наводке и стрельбе по украинским солдатам? «Зенит», где Толя поиграл, артиллеристы чтут.

Эпизод с Зозулей, кроме прочего, показателен тем, что Роман в среде украинских спортсменов выглядит едва ли не белой вороной со своим патриотизмом. Три года войны, а чётко заявленная позиция гражданина, представляющего свою страну «на поле и за его пределами», всё ещё в диковинку.

Честь страны, которую защищает национальная команда, каким-то образом для деятелей спорта, и не только спорта, оказывается отделена от чести Родины, которую защищают солдаты. Уезжая играть в Краснодар перед чемпионатом Европы-2016, Евгений Селезнёв объяснял свой выбор тем, что нужно держать себя в форме, чтобы показать хорошую игру в сборной. Инфантильность? Меркантильный расчёт?

Рома Зозуля, по-хорошему наивный и не очень везучий, — наша гордость. И в каком-то смысле мы, конечно, все Зозуля. Но некоторые всё-таки нет. Порой кажется, что большинство.

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