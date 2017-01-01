Дика Росія. Коли Лавров вже облає журналістів

Леонід Швец Журналіст

Леонід Швец

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уявлення в Росії про добро і зло, про чорне і біле, настільки перевернуті стараннями пропагандистської машини, що безмежно низьке здається нескінченно великим

Представитель Российской Федерации при ООН Владимир Сафронков в должности всего-ничего, а уже попал в историю. Собственно, до него в подобную историю попадал только Никита Хрущев, пытавшийся с помощью туфли достучаться до внимания Фредерика Боланда, председателя 15-й Генеральной Ассамблея ООН в 1960 году, чтобы тот дал ему слово. Случай с Хрущевым оброс потом анекдотическими деталями, в легенде уже фигурируют трибуна Генассамблеи и кузькина мать.

Тот эпизод , однако, потом у и запомнился, что был казусом, да и Генеральный секретарь КПСС Никита Сергеевич представлял не советский дипкорпус, кадровые мидовцы ничего такого позволить себе не могли. Содержательная сторона их выступлений порой вызвала раздражение, как позже вызывали дикое раздражение спичи российского представителя Виталия Чуркина, но внешняя форма соответствовала принятым международным стандартам.

А с протокольными вещами у дипломатов вообще очень строго. Почему? Потому что подчеркнутая взаимная вежливость позволяет поддерживать необходимый контакт сторонам даже тогда, когда между ними идет война. Как военные говорят, что каждая страница в боевом уставе написана кровью, так и дипломаты вправе сказать, что веками наработанные пункты протокола – результат дорогостоящих проб и ошибок.

Никакой войны нынче Британия и Россия не ведут, а Владимир Сафронков в обращении к британскому коллеге Мэттью Райкрофту нарушил все нормы, дипломатические и прочие, обратившись на «ты», требуя смотреть ему в глаза и не сметь оскорблять Россию. Совершенно дикий эпизод вызвал сомнения в том, что Сафронков кадровый дипломат. Никакой внятной информации о его послужном списке в МИД РФ найти не удается, что только укрепляет подозрения в том, что миру было явлено фирменное хамство бывшего представителя какой-то российской силовой структуры.

Манера официальных высказываний на грани фола, принятая спикером российского МИДа Марией Захаровой, видимо, была признана особенно удачной, и опыт решено было развить, добавить разнузданности и вывести на уровень ООН. Представитель Путина Дмитрий Песков прямо заявил, что ничего оскорбительного в поведении Сафронкова не усматривает, а Совбез ООН не место для проявления мягкотелости.

Очень характерно, что российское руководство больше беспокоит, чтобы их страну не сочли мягкотелой, но совсем не волнует, что ее посчитают дикой. По всем дипломатическим канонам Владимир Сафронков в борьбе за мнимое величие России унизил собственную страну. Собственно, ее многократно унижал и унижает Владимир Путин, превратив в вотчину коррумпированных кланов, в ненавистного международного агрессора и покровителя иноземных правителей-изгоев.

Представления в России о добре и зле, верхе и низе, черном и белом настолько перевернуты стараниями пропагандистской машины, что безгранично низкое кажется бесконечно великим. И в этом смысле поступок представителя Российской Федерации при ООН – абсолютно точный штрих, нисколько не противоречащий общей картине современной «великой» России.

Не удивляйтесь, если Сергей Лавров встанет на четвереньки и облает журналистов из пула государственного секретаря Соединенных Штатов. Недавно в Москве он притормозил буквально в полушаге от этого поступка. Видимо, Россия все-таки еще недостаточно велика. Но ведь еще не вечер.

Джерело: Еспресо ТВ

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