Як сержант поліції відправив у відставку прем'єра

Леонід Швец Журналіст

Леонід Швец

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Історія про безкарність і безвідповідальність, що обернулися тотальною відповідальністю і покаранням

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Интересно, существует ли в других странах такой жанр, когда новость из-за рубежа преподносится как некий нравоучительный урок с долей сожаления: дескать, нам до такого далеко. В Украине такая практика развита и популярна, подобные сообщения с мазохистским удовольствием постят в социальных сетях и комментируют.

Новость из Ирландии о грядущей отставке премьер-министра не совсем укладывается в этот формат. В ней есть как элементы действительно экзотические и просто немыслимые для нашего человека, так и легко узнаваемый беспредел. Судите сами.

Два сотрудника полиции, которую в Ирландии называют «Гарда», обнаружили, что их начальство занимается махинациями. Это не такие махинации, которые приходят в голову нам, когда мы слышим о махинациях в полиции.

В Ирландии нарушителям правил дорожного движения начисляют штрафные баллы. Помимо денежного штрафа, водитель с плохой репутацией платит более высокую страховку за автомобиль, а если за три года число штрафных баллов достигнет двенадцати, его на год лишают прав. Так вот, сержант Морис Маккейб и полицейский Джон Уилсон заметили, что их руководители — о ужас! — списывают своим знакомым эти штрафные баллы, незаконно повышая им водительскую репутацию.

Маккейб и Уилсон сделали всё, чтобы донести информацию о безобразиях до тех, кому следует её знать. Дело дошло до слушаний в парламентском комитете. Однако готовность сотрудников «Гарды» вынести мусор из полицейского участка возмутила начальника ирландской полиции Мартина Каллинена, и он назвал поступок честных полицейских отвратительным. В результате Каллинен оказался в отставке, а затем к нему присоединился и министр юстиции Алан Шеттер, после того как достоянием гласности стали угрозы в адрес сержанта Маккейба от имени министра.

Это всё случилось ещё в 2014 году и, казалось, уроки всеми усвоены. Но полиция, несмотря на национальный колорит, везде полиция. Сержанту Морису Маккейбу как главному «предателю» продолжили мстить. Например, его имя появилось на сайте, поддерживаемом государством, где речь идёт о борьбе с насилием над детьми, в качестве зарегистрированного насильника, разумеется. В результате скандал разгорелся с новой силой, потому что Маккейб не собирался сдаваться. К делу подключилась пресса, пошли сообщения о намерении правдоруба подать в суд на государство.

Бензина в огонь подлило заявление бывшего главы пресс-службы «Гарды» Дэвида Тэйлора о том, что инспирированная начальством кампания преследования Маккейба не была ни для кого секретом в полиции, включая нынешнего начальника Нойрина О’Салливена. На прошлой неделе глава правительства Энда Кенни назвал случившееся ужасающим и извинился перед сержантом и его семьей. Но главу «Гарды» О’Салливена уже ничто не спасёт от отставки, и премьеру, несущему политическую ответственность за порядки в государственной системе, тоже придётся уходить. Отставка главы правительства ожидается в марте, после его запланированного визита в США.

История начиналась, по нашим меркам, почти с шалости — списания каких-то штрафных баллов, а закончилась политическим многобалльным штормом. Путь между точкой А и конечной точкой В оказался непростым и длинным, но практически доказанное существование связи между этими двумя точками очень показательно.

Тут полагается какая-то мораль и привязанные к отечественным реалиям выводы, но вы и так всё прекрасно понимаете. Мы очень понятливый народ. Нам бы ещё ирландского упрямства.





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