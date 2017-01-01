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    Думки вголос

    Кирило сказав: Україну не залишить

    • Лана Самохвалова

      Журналіст

    • Сьогодні, 12:00
    • Розсилка

    Післямова до стояння під Радою

    Мовою оригіналу

    Я просмотрела материалы после молитвенного стояния. Тексты прокремлевских СМИ и Интернет-изданий. Ну нормальная тональность изданий, работающих на Кремль, столбящих тут позиции РПЦ. Как бы ничего удивительного.

    Я, например, на этом событии батюшек спрашивала такое: «Ваша паства вместе с другой частью села пасет коров, вместе встречают из роддома детей, женят, хоронят. Поклоняются одной Троице, причащаются. Вашему храму 300 лет, его строили ваши общие предки, почему же две громады УПЦ МП и УПЦ КП не могут по очереди служит службы. Неужели вторая часть - хуже?»

    А эти нет: гонения, плохая власть. Кирилл сказал: Украину не оставит – значит, все, отрабатывают.

    Дивіться також фоторепортаж «Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів»

    Джерело: блог Лани Самохвалової

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