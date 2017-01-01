Російські ЗМІ: «голуби миру» в країні агресора гірші за яструбів

Наталя Лігачова Шеф-редактор проекта «Детектор медіа»

Наталя Лігачова

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«Дождь»

Шановні російські колеги! Ми не хочемо миру!!! з Росією Путіна! НЕ ХОЧЕМО

Мовою оригіналу

По «Дождю» в сухом остатке для меня лично важны такие выводы:

мы неожиданно:) столкнулись с ситуаций, когда не только представители самого канала и некоторые российские эксперты, но и представители международных организаций де-факто поддерживают соблюдение российского законодательства и толлерируют игнорирование украинского! Конституцию России соблюдать надо. Законы Украины – можно не соблюдать. Правовой нигилизм – это то, что поддерживают и Фридом хауз, и Комитет защиты журналистов, так надо понимать?

мы увидели, что кто-то искренне заблуждаясь, а кто-то – сознательно манипулируя, не замечают главного: украинская Нацрада на самом деле не запрещала контент «Дождя», даже с его картой по Крыму как части России. «Дождь» остается доступен украинским зрителям в спутнике и в интернете. Нацрада в полном соответствии со своими полномочиями миссией пресекла НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА со стороны «Дождя» и, соответственно, украинскими провайдерами - там, где Нацрада осуществляет лицензирование и контроль. Продемонстрировав, что закон - один для всех, как бы мы ни относились к какому-либо вещателю. Поэтому все аргументы о цензуре, о том, что-де нанесен урон плюрализму, доступу к информации - это все МИМО. Это - не о том, это, повторюсь, или заблуждение, или сознательная манипуляция. Дискутировать в данном случае можно только о том, закон один для всех или как? Если кто-то готов доказывать, что есть равные и более равные - пожалуйста, говорите. Но не передергивайте с уводом в другую плоскость!

Ну а ситуация с СТБ, показом российской программы «Битва экстрассенсов», в которой принимали участие российские военные, участвовавшие в том числе и в боевых действиях в Украине, показала, что ПОТЕНЦИАЛЬНО любой продукт страны-агрессора может таить в себе вещи, быть может, и не запрещенные законом, но неприемлемые для украинского гражданского общества. И поэтому чем меньше наши вещатели будут зависеть от российского продукта, тем лучше для них самих же!

Ну и, наконец, последнее. Вот читаю я комментарии наших российских коллег. И опять вижу эти набившие оскомину слова об «общечеловеческом». Концентрированно эту мантру - несмотря на то, что ее уже десятки раз критиковали многие, поясняя, почему она не может быть сейчас нравственной аксиомой - выразил Михаил Козырев. Цитирую: «Мы берегли кусочек пространства, чтоб на нём не терять человеческий облик и хоть пядь за пядью приближать мир, когда можно будет заживлять раны и восстанавливать связи - культурные, гуманитарные, общечеловеческие… Но я каждый день чувствую, как ненависть берёт своё и сжигает души».

Сори, повторю и я уже десятки раз сказанное до меня: почему российские коллеги считают своей задачей приближать мир, заживлять раны и восстанавливать связи? Вот вы представляете себе, чтобы в годы Второй мировой представители немецкого Сопротивления говорили бы такими словами?! О приближении мира и восстановлении связей?!!! БЕЗ СЛОВ О ГЛАВНОМ - освобождении человечества от нацистов во главе с Гитлером?!

Уважаемые российские коллеги! Мы не хотим мира!!! с Россией Путина! НЕ ХОТИМ. Поэтому, если вы искренни в своем стремлении к миру в далеком будущем, давайте сначала вы поможете нам воевать с ВАШИМ Путиным, Ненавидя его и путинскую Россию. Да-да, ненавидя, и в этой ненависти нет ничего зазорного, она не сжигает наши души, а закаляет их. И до тех пор, пока вы этого не поймете, вы будете - в той или иной мере - НО пособниками Путина. «Голуби мира» в стане агрессора - даже хуже, чем ястребы, ибо красивыми словами прикрывают все то же насилие, «мир» на условиях насильника. А их слова о «ненависти, сжигающей души», - это ярчайший пример лицемерия и неадекватности.

В Германии уже какое поколение искупает вину нацистов, внуки искупают вину дедов! В воюющей же сейчас России либералы продолжают поучать жертв агрессии своей страны как ни в чем ни бывало... О, боги!

Джерело: блог Наталії Лігачової

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