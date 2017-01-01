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    Думки вголос

    Шкільна форма із секс-шопів

    • Ігор Лікарчук

      Екс-керівник Українського центру оцінювання якості освіти

    • Сьогодні, 08:13
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    Шкільна форма СРСР
    Шкільна форма СРСР

    Все далі від СРСР

    Майже півтори години чекання на одну зустріч дали можливість переглянути стрічку новин у ФБ про останній шкільний дзвінок.

    Приємно здивований, але лише на світлинах із Мелітопольськоі школи побачив випускниць, одягнутих у совкові коричневі плаття та кружевні фартухи - учнівську форму часів СРСР. Минулого року у такому одязі на світлинах були випускники кожної п'ятої школи.

    Розумнішаємо. І це добре.

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    А тим, хто дуже нудьгує за шкільною формою часів СРСР, і кому вона дуже подобається, раджу звертатися до секс-шопів. Кажуть, що саме там подібний прикид користується шаленою популярністю...

    Джерело: блог Ігора Лікарчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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