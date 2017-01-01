Шкільна форма із секс-шопів
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Шкільна форма СРСР
Все далі від СРСР
Майже півтори години чекання на одну зустріч дали можливість переглянути стрічку новин у ФБ про останній шкільний дзвінок.
Приємно здивований, але лише на світлинах із Мелітопольськоі школи побачив випускниць, одягнутих у совкові коричневі плаття та кружевні фартухи - учнівську форму часів СРСР. Минулого року у такому одязі на світлинах були випускники кожної п'ятої школи.
Розумнішаємо. І це добре.
А тим, хто дуже нудьгує за шкільною формою часів СРСР, і кому вона дуже подобається, раджу звертатися до секс-шопів. Кажуть, що саме там подібний прикид користується шаленою популярністю...
Джерело: блог Ігора Лікарчука
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