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    Думки вголос

    Кажете, дві державні мови? Не слухайте нікого, то нам вороги це впарюють

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Сьогодні, 14:56
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    Англійський мопс і французький пудель. Квебек
    Англійський мопс і французький пудель. Квебек

    Наводите приклад Канади, от гляньте, як у Квебеку? Пропонуєте і нам так в Україні зробити?

    Канада – державна мова англійська. Найпроблемніший штат – Квебек зі столицею Монреаль – державних мов дві: англійська і французька. Квебек постійно лихоманить від референдумів про від'єднання.

    Уряд щороку виділяє купи грошей на проекти з «примирення», бо ці дві мови між собою постійно ворогують.

    Цій ворожнечі аж пам’ятник поставили! Так-так, в Монреалі у Квебеку біля національного банку. Стоїть з 2013 року, щоб схаменути людей. Цікавий такий пам’ятничок, мотайте на вус, українці, і не піддавайтеся брехливим агітаціям язиких.

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    Так от, перед банком, з протилежних боків стоять дві скульптури: англієць з песиком у руках і француженка теж з собачкою. Англієць і француженка відвернулися один від одного, гордо й непримиримо звівши підборіддя, задерши до неба носи. Ті носи не прості, на них надіті ще додаткові носи, щоб було виразніше, як вони ті носи один від одного відвернули. Ну а песики що, ті дивляться один на одного, з надією колись зустрітися.

    Красномовнішого пам’ятника двомовності годі й пошукати. То хто там ще нам Квебек у приклад ставить? Підходьте ...

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    Кажете, дві державні мови? Не слухайте нікого, то нам вороги це впарюють
    Кажете, дві державні мови? Не слухайте нікого, то нам вороги це впарюють
    Кажете, дві державні мови? Не слухайте нікого, то нам вороги це впарюють

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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