Кажете, дві державні мови? Не слухайте нікого, то нам вороги це впарюють

Лариса Ніцой Письменниця

Лариса Ніцой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Англійський мопс і французький пудель. Квебек

Наводите приклад Канади, от гляньте, як у Квебеку? Пропонуєте і нам так в Україні зробити?

Канада – державна мова англійська. Найпроблемніший штат – Квебек зі столицею Монреаль – державних мов дві: англійська і французька. Квебек постійно лихоманить від референдумів про від'єднання.

Уряд щороку виділяє купи грошей на проекти з «примирення», бо ці дві мови між собою постійно ворогують.

Цій ворожнечі аж пам’ятник поставили! Так-так, в Монреалі у Квебеку біля національного банку. Стоїть з 2013 року, щоб схаменути людей. Цікавий такий пам’ятничок, мотайте на вус, українці, і не піддавайтеся брехливим агітаціям язиких.

Так от, перед банком, з протилежних боків стоять дві скульптури: англієць з песиком у руках і француженка теж з собачкою. Англієць і француженка відвернулися один від одного, гордо й непримиримо звівши підборіддя, задерши до неба носи. Ті носи не прості, на них надіті ще додаткові носи, щоб було виразніше, як вони ті носи один від одного відвернули. Ну а песики що, ті дивляться один на одного, з надією колись зустрітися.

Красномовнішого пам’ятника двомовності годі й пошукати. То хто там ще нам Квебек у приклад ставить? Підходьте ...

Джерело: блог Лариси Ніцой

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